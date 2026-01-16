Olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup, bir kafeden çıktıktan sonra “yan bakma” iddiasıyla tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen gerginlik, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Göğsünden bıçaklandı, kurtarılamadı

Kavgada E.Ç. (15), üzerinde bulunan sustalı bıçakla Atlas Çağlayan’ı göğüs bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Çağlayan hayatını kaybetti.

Şüpheli bıçakla yakalandı

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheli E.Ç.’yi suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Esnaf: “Yara derindi, kanı durduramadık”

Çevredeki bir restoranın sahibi Yener Başkutlu, yaşananları şu sözlerle anlattı: “Her şey saniyeler içinde oldu.

İlk anda bacağından yaralandığını sandık ama göğüs kafesinden vurulduğunu fark ettik. Arkadaşlarımız tampon yapmaya çalıştı; yara çok derindi, kanı durduramadık.

Ambulansı defalarca aradık, yaklaşık 40-45 dakika bekledik. Adli vaka olduğu için hastaneye de götüremedik. Çok uğraştık ama maalesef kurtaramadık.”

“Yan bakma” iddiası, yok yere bir kayıp

Başkutlu, olayın “yan bakma” iddiasıyla başladığını vurgulayarak, “14-15 yaşındaki çocukların kendi arasındaki bir tartışmadan, yok yere bir ölüm yaşandı. Çok üzgünüz” dedi.