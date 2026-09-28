Altı Üstü İstanbul 16. bölüm yayın tarihi 12 Ekim Pazartesi olarak görünüyor. Yani bekleyiş bir değil iki hafta sürecek, çünkü 5 Ekim Pazartesi de İtalya'yla rövanş var ve o maç da ATV'de.

Ekran yine de bomboş kalmayacak. Kanal maçtan önce, saat 20.00'de diziye 45 dakikalık özel bir kuşak ayırdı. Gece yarısı da 15. bölümün tekrarı var.

Altı Üstü İstanbul 16. bölüm ne zaman yayınlanacak?

16. bölüm 12 Ekim Pazartesi saat 20.00'de ATV'de yayınlanacak. Dizinin bölüm listesinde de tarih böyle işlenmiş, kanalın sitesinde yeni bölümün tanıtımı şimdiden duruyor.

Aranın hikâyesi basit. ATV bu sezon milli maçların yayın hakkını aldı, pazartesiye denk gelen iki İtalya maçı da prime time'ı dizinin elinden kaptı. Bu akşamki karşılaşma Bursa'da, 5 Ekim'deki rövanş ise Bologna'da oynanacak.

Bu akşam ATV'de özel bölüm ve maç var

Dizinin hayranları eli boş dönmeyecek. Saat 20.00'de 45 dakikalık özel bölüm ekrana gelecek, sonra kanal tamamen milli maç moduna geçecek.

Saat Program 20.00 - 20.45 Altı Üstü İstanbul özel bölüm 20.45 Milli Maça Doğru 21.45 Türkiye-İtalya (UEFA Uluslar Ligi) 00.00 Altı Üstü İstanbul 15. bölüm (tekrar)

Özel bölümün içeriği yayın akışında ayrıntılandırılmamış. Geçen haftayı kaçıranlar içinse iş kolay, gece yarısındaki tekrar en kestirme yol.

Uzay ile Emir toprağın altında kaldı

15. bölümün finali tam bir kancaydı. Silahlı adamlar Uzay'la Emir'i kaçırdı ve ikisini diri diri toprağa gömdü. 16. bölümün fragmanı da soruyu havada bıraktı, kurtulacaklar mı, kimse bilmiyor.

Ara, dizinin en parlak döneminde geldi. 21 Eylül'deki bölüm TOTAL'de 7,10 reytingle günün birincisi olmuş, üçüncü sezonuyla pazartesiye dönen Uzak Şehir'i bile geride bırakmıştı. NTC Medya imzalı dizide Berk Ali Çatal, Feyyaz Duman, Yüsra Geyik ve İlker Aksum rol alıyor.