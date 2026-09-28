Çağla ile Yeni Bir Gün yayın akışındaki bu boşluk, sosyal medyada "program bitti mi?" sorusunu yeniden alevlendirdi. Kanaldan ya da Şıkel'den şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi.

Paniğe gerek yok. Program 29 Eylül Salı akışında sabah kuşağındaki yerini koruyor, yani ortada kalıcı bir veda görünmüyor.

Çağla ile Yeni Bir Gün yarın yayınlanacak mı?

Evet, program 29 Eylül Salı günü saat 10.45'te NOW'da yeniden canlı yayında olacak. Güncel yayın akışı, bugünkü değişikliğin tek günlük bir düzenleme olduğunu gösteriyor.

Hafta sonu hazırlanan bazı yayın listelerinde bugün de 10.45'te Çağla ile Yeni Bir Gün görünüyordu. Kanal akışı son anda değiştirdi. Programın saati ve yayın günleri ise olduğu gibi kalacak.

Ömür Usta ilk bölümün ardından sabah kuşağına kaydı

Değişikliğin arkasında NOW'ın yeni sezon hamlesi olabilir. Nurgül Yeşilçay'ın başrolünde oynadığı, Ay Yapım imzalı Ömür Usta, 27 Eylül Pazar akşamı ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı.

NOW bu yönde resmi bir gerekçe paylaşmadı. Ancak yeni dizilerin ilk bölümlerini ertesi gün gündüz kuşağında yeniden göstermek, izleyici tabanını genişletmek isteyen kanalların en sık başvurduğu yol. Yani sabah programı, yeni dizinin rüzgârına bir günlüğüne yol vermiş olabilir.

Şıkel daha önce de birkaç kez ara verdi

Çağla Şıkel'in programı ilk kez yayın dışı kalmıyor. Önceki aralarda kanal ve sunucu kısa sürede açıklama yapmış, program birkaç gün içinde kaldığı yerden devam etmişti.

Tarih Gerekçe Yerine yayınlanan 23-24 Aralık 2025 Kas spazmı kaynaklı sağlık sorunu Kıskanmak tekrarı, Halef özet bölümü 27-28 Nisan 2026 Ufak bir rahatsızlık Yasak Elma tekrarı 28 Eylül 2026 Açıklama yapılmadı Ömür Usta

Aralık'taki arada Şıkel, takipçilerine biraz durması gerektiğini söyleyerek moral vermişti. Bu kez sessizlik sürüyor. Gözler hem kanalın hem de sunucunun sosyal medya hesaplarında.