Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in Menemen ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Doğa Köy Mahallesi’nde sele yol açtı. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle evleri su basarken, toprak ve taşların sürüklendiği mahallede büyük hasar meydana geldi. Bir evin yıkıldığı, bir çocuğun ise ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldığı bölgede belediye ekipleri çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

“Köyümüz resmen sular altında kaldı”

Yaşananları anlatan Doğa Köy Mahalle Muhtarı Nevim Sevinç, “Aşırı yağış köyümüzü vurdu. Yağışların ardından toprak ve taşlar da sürüklendi. Bütün köyümüz resmen sular altında kaldı. Bir evimiz yıkıldı. Bir çocuğumuz mahsur kalmıştı, çok şükür o kurtarıldı. Birkaç hayvanımız telef olmuş olabilir, canımızı kurtarmaktan henüz tam bir sayım yapamadık. Derelerimiz, evlerimiz berbat durumda. Doğa Köy’de 250 civarında hanemiz var. Çok mağdur olduk. Ekipler şu anda çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

“Ekipler yoğun çalışma sürdürüyor”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyesi ve Menemen Meclis üyesi Erdal Karagöz, bölgede çalışmaların devam ettiğini söyledi. Olayın akabinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye gelerek müdahalelerde bulunduğunu aktaran Karagöz, “Sağanak yağış nedeniyle köylerimizde sorunlar yaşanıyor. Doğa Köy mahallesinde bir sel baskını yaşandı. Hemen bölgeye giderek çalışmalara başladık. Şu anda ekipler sorunlarının çözümü noktasında yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Tek tesellimiz herhangi bir can kaybı olmaması. Vatandaşımızın her zaman yanındayız” mesajı verdi.