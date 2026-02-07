Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Buca İlçe Örgütü’ne ilişkin belirsizlik sona eriyor. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün Genel Merkez ile yaptığı görüşmelerin ardından, Buca İlçe Örgütü için kayyum heyeti atanması ve 30 gün içerisinde olağanüstü kongreye gidilmesi yönünde karar alındığı öğrenildi.

CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın MYK kararıyla görevden alınmasının ardından, resmi yazı kendilerine ulaşmadan Kaya ve ilçe yönetiminin istifa etmesiyle süreç hızlandı. Yaşanan gelişmeler sonrası izlenecek yol netlik kazanmaya başladı.

İl Başkanı Çağatay Güç’ün, önce CHP’li meclis üyeleriyle, ardından görevlerinden ayrılan ilçe yöneticileriyle bir araya gelerek sürece ilişkin değerlendirme yapacağı öğrenildi.

Genel Merkez ‘bekleyin’ demişti

İstifa eden ilçe yönetimi, kamuoyuna yaptığı açıklamada olağanüstü kongre çağrısında bulunmuştu. Bu süreçte ilçe başkanlığının atama yoluyla mı yoksa kongreyle mi belirleneceği tartışma konusu olmuştu.

Kulislerde, CHP Buca İlçe Başkanlığı için yönetim içinden bir ismin seçilmesi formülü gündeme gelmiş, il yöneticisi Hüseyin Duyan’ın adı öne çıkmıştı. Ancak ilçe yönetiminin istifasının henüz resmiyet kazanmaması nedeniyle bu adım hayata geçirilememiş, Genel Merkez’den gelen “bekleyin” uyarısıyla süreç askıya alınmıştı.

Öte yandan ilçe başkanlığı için Hüseyin Duyan’ın yanı sıra Suat Bulut, İlhan Dal, Barış Özdemir, Haydar Göktepe, Servet Arga, Mehmet Süne, Merve Doğan ve Semih Güğük’ün isimleri de kulislerde konuşulmaya devam ediyor.