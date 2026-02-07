Son Mühür/ Emine Kulak- CHP Konak İlçe Başkanlığı tarafından, Konak Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde “Yerden Genele Eşitlik ve Demokrasi: Romanlar” başlıklı bir panel düzenlendi.

Katılımcılar arasında CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, CHP Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz, İstanbul Şişli Belediyesi’nin Meclis Üyesi Elmas Arus, Konak Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyeleri yer aldı.

Nazlıaka: Ben baktım olduğu mantığı ile değil

CHP’nin iktidara geldiklerinde hükümetin kuracağı politikalardan bahseden CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “Bugün burada önemli bir konu için bir aradayız. Sadece sorunları değil, yetenekleri eğlencelerinizi de bahsedeceğiz. Eşitlikçi bir anlayış ile bakmamız ve bu şekilde davranmamız gerekiyor. Bizler sadece toplumsal kesimin sorunlarını değil Türkiye’nin sosyal adaletle olan sınavını da konuşacağız. Sadece yerel bağlamda değil, uluslararası bağlamda da nasıl çözümler bulunabiliri konuşacağız. Eleştiriler ve çözümlerle yolumuzu çizeceğiz. İçinde bulunduğumuz dönemde parti programımızı yeniledik ve yazdık. Bundan sonraki süreç hükümet politikalarımızı kamuoyuna paylaşmak olacak. Ben baktım olduğu mantığı ile değil sizlerle birlikte yaptığımız politikalarla daha sonra da paylaşmak olacak” dedi.

“İktidara gelir gelmez ayrımcılık yasası çıkaracağız”

Eşit yurttaşlığı güvence altına alacak yasal ve yapısal düzenlemeleri iktidara geldiklerinde hayata geçireceklerini söyleyen Nazlıaka, “CHP olarak 6 temel bakış açısı ve politikamız var. Ayrımcılıkla samimi olarak devam edeceğiz. İktidara gelir gelmez ayrımcılık yasası çıkaracağız. Roman yurttaşlarımız doğar doğmaz ayrımcılıkla karşılaşıyor. Her alanda bir takım ayrımcılıklar var. Bir başka konu da barınma sorunu. Barınma Türkiye’de başlı başı sorun. Barınma ile ilgili de birincisi yeni yerleşimci olarak bir kente gittiğinizde gecekondularda gettolarda yaşadınız. Zamanında buralar değersizdi. Daha sonrası orası kıymetlenince ‘ cefasını sen çektin, sefasını biz süreceğiz’ dediler. Sizi oradan sürgün ettiler. Biz kentsel dönüşüm yerine yerinde dönüşümü önemsiyoruz. Eğer orada bir rant varsa Roman arkadaşlarımızın faydalanmasını arzu ediyoruz. Ya yerinde dönüşüm olacak ya da yer değişimi olacaksa Roman arkadaşlarımız oradan faydalanacak diyoruz. İktidara geldiğimizde dirençli kent için ayrı bir bakanlık kuracağız. Bir başka sorun da eğitim hakkında yaşanan mağduriyet. Eğitime erişimdeki zorluğu ayrımcılık daha da etkiliyor. Kız çocukların daha da dezavantajlı olduğunun altını çizmek isterim. Okullaştırma oranını yükselteceğiz. Erken yaşta evliliğin olmaması için sosyal projeleri iktidara geldiğimizde merkezi hükümetin de desteğiyle erken evlenmeyi azaltacağız” diye konuştu.

“Altta kalanın canı çıksın anlayışı son bulacak”

Güvenceli istihdamdan bahseden Nazlıaka, “Sağlığa erişimde ise Roman arkadaşlarımızın sosyal güvencesi olmadığı için aylarca beklemek zorunda kalıyor. Paran kadar sağlığı reddediyoruz. Sağlığa erişimde de ücretsiz sağlık hizmetleri olacak. Engelli yurttaşlarımız daha da zorlu hayat yaşıyor. Dolayısıyla ülke politikası olarak pozitif ayrımcılıklar yapacağız. Katkı ödemelerini ortadan kaldıracağız. İstihdamda ise Roman yurttaşlarımızın erişiminde sıkıntı var. Roman çocuklarımız iyi eğitim görecek, düzenli gelir sahibi olacak. Güvenceli istihdam sağlayacağız. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda gerekli tedbirleri alacağız. Bağımsız denetim mekanizmaları kuracağız. Sosyal adaleti sağlayacağız. Hayat pahalılığı herkesi vuruyor ama Romanlar’ın belini daha da büküyor. Bugün Türkiye’de çocuklar kapatamayacakları fakla dünyaya geliyorlar. Yoksulluk sınırının altındaki her aileye destekle bulunacağız. Altta kalanın canı çıksın anlayışı son bulacak. Yoksulluğun daha yoksul, zenginin daha zengin anlayışı son bulacak” dedi.

“Mutlaka Roman milletvekillimiz olacak ve olmalı”

Önümüzdeki seçimlerde CHP’de roman milletvekilinin olacağınız söyleyen Nazlıaka, “Eğer bir Roman yurttaşımız yere düşerse sosyal devlet ayağa kaldıracak ve yürüyünceye kadar ona yardım edecek. Roman eylem planını hayata geçireceğiz. İktidar 2. Eylem planını hayata geçireceğini söylüyor ama birinci ne oldu? Rafa kalktı. Karar mekanizmalarında daha fazla Roman yurttaşlarımız olacak. Mutlaka Roman milletvekillimiz olacak ve olmalı. Bunu popülist bir anlayışla söylemiyorum. Romanların temsiliyetinin olmadığı bir mecliste biz katılımcılıktan bahsedebilir miyiz, hayır” şeklinde konuştu.