Son Mühür/ Merve Turan- Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, 2025-2026 sezonunda yetişkinler ve çocuklar için hazırlanan iki yeni tiyatro oyununu seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Caligula ve Peter Pan, sezon boyunca Hikmet Şimşek Sanat Merkezi sahnesinde tiyatroseverlerle buluşacak.

Yetişkinlere yönelik “Caligula” sahneye çıkıyor

Dünya edebiyatının önemli isimlerinden Albert Camus’nün 1944 yılında kaleme aldığı Caligula, Karşıyaka Belediye Tiyatrosu’nun yeni sezon repertuvarında yer alıyor. Yetişkinlere yönelik olarak sahnelenen oyun, 14 Şubat Cumartesi günü prömiyer yapacak.

Saat 20.30’da başlayacak olan gösterim, sezon sonuna kadar Hikmet Şimşek Sanat Merkezi sahnesinde izleyici karşısına çıkacak. Güç, iktidar ve insan doğası üzerine derin sorgulamalar sunan oyun, tiyatroseverlerin ilgisini çekmeye aday.

Çocuklar için “Peter Pan” ile hayal dolu bir yolculuk

Karşıyaka Belediye Tiyatrosu’nun çocuklara yönelik yeni oyunu Peter Pan, 8 Mart’ta prömiyer yapacak. Oyun, daha önce sahnelenen “Ay Dedeyi Kim Çaldı?” ile dönüşümlü olarak her pazar günü izlenebilecek.

Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde saat 14.00’te başlayacak gösterimler, çocukları hayal gücü, dostluk ve macera temalarıyla dolu keyifli bir dünyaya davet edecek.

Başkan Ünsal: “Tüm vatandaşlarımızı tiyatromuza bekliyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yeni sezon oyunlarına ilişkin yaptığı açıklamada, tiyatronun kentin kültür ve sanat yaşamındaki önemine dikkat çekti.

Ünsal, “Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, her sezon ortaya koyduğu nitelikli yapımlarla kentimizin kültür-sanat hayatına önemli katkılar sunuyor.

Bu süreçte emeği geçen oyuncularımıza, yönetmenlerimize ve sahne arkasında özveriyle çalışan tüm ekibe teşekkür ediyorum.

Tüm vatandaşlarımızı yeni oyunlarımızı izlemeye ve bu sanatsal buluşmaya ortak olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.