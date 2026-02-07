İzmir’in Ödemiş ilçesi, sabaha karşı yaşanan trajik bir kaza haberiyle sarsıldı. Edinilen bilgilere göre olay, saat 02.30 sularında Ödemiş’ten Günlüce yönüne doğru seyreden bir güzergahta gerçekleşti. Mustafa Ayvacık’ın sevk ve idaresindeki 35 JAK 45 plakalı otomobil, bölgede etkili olan sağanak yağışın ardından kaygan zemine dönüşen yolda tutunamadı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle birlikte kontrolden çıkan araç, büyük bir hızla savrularak yol kenarında bulunan bir bahçe duvarına çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle duvarın bir kısmı yıkılırken, otomobil hurda yığınına döndü.

Bahçe duvarına çarpan araçta can pazarı yaşandı

Korkunç kazanın gürültüsünü duyan çevre sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, bölgeye vakit kaybetmeden jandarma ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin hurdaya dönen araç içerisinde yaptığı ilk incelemelerde, yolcu koltuğunda oturan 48 yaşındaki Ali Eren’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Eren’in cansız bedeni, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazanın ardından araç içerisinde sıkışan ve yaralanan sürücü Mustafa Ayvacık ise ekiplerin titiz çalışmasıyla kurtarılarak ambulansa alındı.

Hastanede tedavi sürüyor: Soruşturma devam ediyor

Ağır hasar alan araçtan yaralı olarak çıkarılan Mustafa Ayvacık, olay mahallinde gerçekleştirilen acil müdahalenin ardından vakit kaybedilmeksizin Ödemiş Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı sürücünün buradaki tedavi süreci devam ederken, kazanın yaşandığı yolda jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü sağladı. Yağışın ve yol koşullarının kazadaki etkisini araştıran yetkililer, olayla ilgili geniş kapsamlı bir tahkikat başlattı. Geceyi yasa boğan kazadan geriye ise yıkılan bir duvar ve paramparça olmuş bir otomobil kaldı.

