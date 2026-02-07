Abu Dhabi’de gerçekleştirilen şampiyonada 30 yaş üstü kategorisinde mücadele eden İzmirli rekortmen sporcu, rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı. Gösterdiği üstün performansla Türkiye’yi ve İzmir’i gururlandıran Avcı, dünya şampiyonluğunu kazandı.

Yarış programı devam ediyor

AXA Türkiye’nin “Değerler Ortağı” olduğu milli sporcu Bengisu Avcı, organizasyonda farklı branşlarda yarışmayı sürdürecek. Avcı’nın Dünya Master Oyunları kapsamındaki yarış programı şöyle:

9 Şubat: 200 metre karışık, 100 metre kurbağalama

11 Şubat: 400 metre karışık, 200 metre kelebek

12 Şubat: 100 metre kelebek

13 Şubat: 200 metre kurbağalama

Organizasyona yoğun katılım

Open Master Games kapsamında düzenlenen Dünya Master Oyunları, 35 farklı branşta gerçekleştiriliyor. Organizasyon, 90 ülkeden 25 binden fazla sporcunun katılımıyla 14 Şubat tarihine kadar sürecek. Bengisu Avcı’nın elde ettiği başarı, Türk sporunun uluslararası alandaki gücünü bir kez daha ortaya koydu.