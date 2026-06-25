2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda son hafta mücadelesinde Katar ile kozlarını paylaşan Bosna Hersek, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu. Turnuvadaki ilk galibiyetini alan Bosna Hersek, puanını 4'e çıkararak en iyi üçüncüler sıralamasında yer alma şansını devam ettirdi.

Kritik mücadele!

ABD'nin Seattle kentindeki Lumen Stadyumu'nda kozlarını paylaşan takımlar, büyük mücadeleye sahne oldu.

Bosna Hersek golleri bölüştü!

Bosna Hersek'i taşıyan golleri Alajbegovic ve Mahmic'ten kaydederken, Katar savunmasında görev yapan Al Brake'nin kendi ağlarını havalandırması da skorun şekillenmesinde rol aldı.

Katar'ın tek golü ise takımın deneyimli isimlerinden Al Haydos'tan geldi.

Puanını 4'e çıkardı!

Bu sonuçla birlikte Bosna Hersek, grup aşamasını 4 puanla noktaladı. Doğrudan üst tura yükselme hakkı elde edemeyen ekip, en iyi üçüncü takımlar sıralamasında avantaj yakaladı.

Katar'dan turnuvaya veda!

Katar ise grup aşamasındaki son karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrıldı ve Dünya Kupası macerasını tamamladı.