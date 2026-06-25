2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda son hafta heyecanı yaşandı. Grup liderliği için yeşil zemine çıkan İsviçre ile Kanada arasındaki çekişmeli mücadeleyi kazanan İsviçre oldu. Rakibini 2-1 yenen Avrupa temsilcisi, grubu zirvede tamamlayarak bir üst tura lider olarak çıkmış oldu.

Maç nefesleri kesti!

B Grubu'nun kaderini tayin eden mücadelede İsviçre ve Kanada, grup liderliği hedefiyle kozlarını paylaştı Turnuvanın öne çıkan ekiplerinden olan iki takımın mücadelesi büyük çekişmeyi de beraberinde getirdi.

Mücadele boyunca etkili bir oyu sergileyen İsviçre, rakibi karşısında iki farklı üstünlüğü yakaladı ve gruptaki liderlik yarışında güçlendi.

Kanada da üst tura yükseldi!

Karşılaşmayı 2-1 kazanan İsviçre, puanını yükselterek B Grubu'nu lider olarak noktaladı. Bu sonuçla İsviçre, eleme aşamalarına avantajlı bir konumda gitme hakkı kazandı.

Mağlubiyete rağmen Kanada da grubu ikinci sırada noktalayarak adını bir üst tura yazdırdı. Böylece B Grubu'ndan çıkmayı başaran iki takım İsviçre ve Kanada olarak dikkatleri çekti.