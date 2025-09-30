Son Mühür/ Beste Temel - Narlıdere’de düzenlenen “İnsanca Yaşam İçin Büyük Emekli Buluşması”nda Devrimci Emekliler Sendikası’nın (Dev Emekli-Sen) kuruluşu coşkuyla kutlandı. Genel Başkan Cengiz Yavuz, “Emekli olsak da mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Coşkuyla kutlanan kuruluş

Narlıdere, emeklilerin dayanışma ruhunu yansıtan önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. “İnsanca Yaşam İçin Büyük Emekli Buluşması”nda Dev Emekli-Sen’in kuruluşu kutlandı. Etkinliğe DİSK Dev Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, Genel Sekreter Fikri Kalender, Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Hüseyin Özkaynak, Dış İlişkiler Sekreteri Ercan Çınarlı, Ege Bölge Temsilcisi Ayşe Kırındı, önceki dönem CHP İzmir Milletvekili Musa Çam ile birlikte Ege Bölgesi’nden çok sayıda şube katıldı.

“Hak mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz”

Genel Başkan Cengiz Yavuz, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara değinerek, “Emekli olsak da mücadeleden, hak savunuculuğundan vazgeçmeyeceğiz. Çocuklarımız ve torunlarımız için adil bir toplum hayalinden geri dönmeyeceğiz” dedi. Yavuz, “Maliye Bakanı emeklilere ‘yük’ dedi. Oysa biz bu ülkenin tüm kazanımlarını alın teriyle yarattık. Bunun hesabı sorulacak” ifadelerini kullandı.

“Onlar kapatıyor, biz yeniden açıyoruz”

Genel Sekreter Fikri Kalender, emeklilerin örgütlenme tarihine değindi. Kalender, “Sendikamız iki kez kapatıldı. Onlar kapatıyor, biz yeniden açıyoruz. Mücadeleyi her defasında büyütüyoruz. 14 Temmuz 2025’te Dev Emekli-Sen’in kuruluşunu ilan ettik. Emeklilerin örgütlü gücü büyümeye devam edecek” dedi.

Toplumsal muhalefet vurgusu

Dış İlişkiler Sekreteri Ercan Çınarlı, siyasi baskılara rağmen toplumsal muhalefetin güçlendiğini belirterek, “Halk iradesine sahip çıktı. Gençler, öğrenciler, işçiler, emekliler ayağa kalktı. Şimdi amaç bu ivmeyi kullanarak genel iktidarı değiştirmektir” dedi.

“Mülklere el koyma yasası tehlike taşıyor”

Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Hüseyin Özkaynak ise 7554 sayılı yasaya dikkat çekerek, “Bu yasa hükümete şirketlere ve mülklere el koyma yetkisi veriyor. Hiç kimse ‘bana dokunmaz’ diyemez. Toprağımıza, zeytinliklerimize, ormanlarımıza sahip çıkmalıyız” diye konuştu. Türkiye genelinde 75 şubeyle örgütlenmelerini güçlendirdiklerini vurgulayan Özkaynak, “Bu mücadeleyi büyütmek zorundayız” dedi.

Türkü ve Harmandalı ile kapanış

Etkinlik, halk ozanlarının sahne aldığı türkü dinletisiyle devam etti. Bir babaanne ve torunun birlikte sahnelediği Harmandalı büyük beğeni toplarken, Türk Halk Müziği Korosu’nun performansıyla buluşma coşkulu bir şekilde sona erdi.