TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Altay, evinde oynadığı karşılaşmada Söke 1970’e 4-1 mağlup olarak taraftarlarını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.

Ligde oynadığı 6 maçta galibiyet sevinci yaşayamayan siyah-beyazlı ekip, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle yalnızca 2 puan toplayabildi.

Altay düşme hattında kaldı

Alınan kötü sonuçlarla düşme hattından çıkamayan Altay, haftayı 13'üncü sırada kapattı. Ligde kümede kalma mücadelesi veren İzmir temsilcisi, 2 puanla tehlikeli bölgedeki yerini korudu. Ancak rakiplerinin de puan kaybetmesi, siyah-beyazlılara küçük bir nefes aldırdı.

Rakipler de kaybetti, fark açılmadı

Alt sıralarda yer alan Alanya 1221 FK ve Nazillispor, bu hafta oynadıkları maçlarda mağlubiyet yaşayarak puanlarını 2’ye çıkaramadı.

Ligin son sırasında bulunan Afyonspor ise yalnızca 1 puanda kaldı. Altay’ın bir basamak üzerinde yer alan İzmir Çoruhlu FK da haftayı puansız kapatarak 4 puanda kaldı. Böylece siyah-beyazlıların kümede kalma barajıyla arasındaki fark büyümedi.

Tire deplasmanı kritik eşik olacak

Haftayı puansız kapatan Altay, önümüzdeki karşılaşmada Tire 2021 FK’ya konuk olacak. Tire deplasmanında alınacak sonuç, siyah-beyazlılar için sezonun gidişatını belirleyecek nitelikte olacak.

Teknik ekibin, savunmada yapılan hataları gidermek ve moral kazanmak için hafta boyunca özel çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Taraftar sabırla umut arıyor

Uzun yıllardır Süper Lig'den amatör lige kadar gerileyen efsane İzmir ekibinde taraftarlar, zor günlerin bir an önce sona ermesini bekliyor.

Takımın sahada gösterdiği mücadeleye rağmen sonuçların gelmemesi, tribünlerde moral bozukluğuna yol açtı.