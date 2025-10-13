Ligin ve EuroLeague’in son şampiyonu Fenerbahçe karşısında sahadan 87-73’lük skorla mağlup ayrılan Kaf-Kaf, İstanbul’dan eli boş döndü.

Fenerbahçe yerli rotasyonla galibiyete ulaştı

EuroLeague’de çift maç haftası öncesi rotasyona giden Fenerbahçe Beko, yerli oyuncularına süre vererek maça çıktı. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda Karşıyaka’nın direncine rağmen ikinci devrede oyunun kontrolünü eline aldı.

Türkiye Kupası, Süper Lig ve EuroLeague şampiyonluklarını elinde bulunduran Fenerbahçe, tempoyu artırdığı son çeyrekte farkı açarak karşılaşmayı kazandı.

Karşıyaka ilk yarıda direndi, ikinci yarıda dağıldı

İzmir ekibi, maçın ilk yarısında etkili savunması ve hızlı hücumlarıyla Fenerbahçe karşısında dirençli bir performans sergiledi. Ancak ikinci yarıda tempolu oyunun getirdiği yorgunluk, Kaf-Kaf’ın ritmini bozdu.

Son çeyreğe kadar skorda dengeyi korumayı başaran Karşıyaka, Fenerbahçe’nin geniş rotasyonuna karşılık veremedi ve fark çift hanelere çıktı.

Faruk Beşok: “Oyun anlamında üzerine koyarak gidiyoruz”

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Pınar Karşıyaka Antrenörü Faruk Beşok, takımının performansından memnun olduğunu belirtti:

“Sonuç belki istediğimiz gibi olmasa da oyun anlamında her geçen gün üzerine koya koya ilerliyoruz. Özellikle fiziksel anlamda yavaş yavaş istediğimiz seviyeye gelmeye başladık.

İlk yarıda çok iyi bir mücadele sergiledik. Elbette bu yoğun mücadele oyuncularımızı ikinci yarıda biraz yıprattı ve aynı ritmi sürdüremedik. Ancak oyun anlamında gösterdiğimiz performans gelecek maçlar için büyük umut veriyor.”

Kaf-Kaf’ın yeni hedefi Anadolu Efes

Fenerbahçe mağlubiyetini geride bırakan Karşıyaka, önümüzdeki hafta 20 Ekim Pazartesi günü İzmir’de Anadolu Efes’i ağırlayacak.

Yeşil-kırmızılılar, evinde oynayacağı bu kritik mücadelede taraftar desteğini arkasına alarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Beşok ve ekibi, yoğun maç temposuna rağmen moral motivasyonunu koruyarak yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyor.