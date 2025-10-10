3.Lig 4. Grup’ta mücadele eden Altay, deplasmanda Bornova 1877 ile 1-1 berabere kalarak 5 maç sonunda 2 puanla düşme hattından kurtulamadı. İzmir ekibi, yarın evinde ağırlayacağı Söke 1970 karşısında galibiyet hedefliyor.

Maç, İzmir Atatürk Stadı’nda oynanacak

Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nın zemininin bakımda olması nedeniyle mücadele, İzmir Atatürk Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Murat Demir yönetecek. Bilet fiyatları 35 TL olarak belirlendi.

Altay’da eksikler var

Siyah-beyazlı ekipte stoper Hikmet sakatlığı nedeniyle, kaleci Ozan ise antrenman eksiği nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik Direktör Yusuf Şimşek, sezonun ilk iki maçından sadece 1 puan çıkaran ekibiyle taraftarın önünde kazanmayı hedefliyor.

İzmir temsilcisi ilk galibiyetini arıyor

Altay, rakibini mağlup ederek Aydın temsilcisine sezondaki ilk yenilgisini tattırmayı planlıyor. Söke 1970 grupta 7. sırada yer alırken, Altay 13. basamakta bulunuyor. İzmir ekibi, Atatürk Stadı’nda son olarak geçen yıl 19 Ekim 2024 tarihinde Karaköprü Belediyespor ile karşılaşmıştı.

