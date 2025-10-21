3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Altay, deplasmanda Tire 2021 FK’yı son dakika golüyle 2-1 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Siyah-beyazlı ekip, kritik üç puanla düşme hattından çıkarak büyük moral kazandı.

Derbi öncesi moral deposu

Bu zaferle puanını 5’e yükselten Altay, önümüzdeki pazar günü kendi sahasında oynayacağı Karşıyaka derbisi öncesinde moral depoladı. Rakiplerinin puan kayıplarını iyi değerlendiren siyah-beyazlılar, lider Karşıyaka karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Evinde galibiyet arayışı sürüyor

İç sahada çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Altay, topladığı 5 puanın 4’ünü deplasmanlardan elde etti. Teknik direktör Yusuf Şimşek, takımının çıkışa geçtiğini belirterek alt sıralardan kısa sürede kurtulacaklarına inandığını vurguladı. Şimşek, oyuncularına olan güvenini de açıkça dile getirdi.