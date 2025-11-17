Son Mühür - Alman hükümeti, İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonlarıyla ilgili uyguladığı silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararı aldığını açıkladı. Hükümet sözcüsü Stefan Kornelius, 8 Ağustos’ta yapılan duyurunun değişen koşullar nedeniyle artık geçerli olmadığını ve kısıtlamaların 24 Kasım itibarıyla sona ereceğini belirtti. Kornelius ayrıca, “Hükümet, silah ihracatına dair kararları genel olarak vaka bazlı incelemelerle alacak ve gelişmelere göre hareket edecek” ifadelerini kullandı.

İsrail kararı beğendi

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Almanya’nın İsrail’e uyguladığı silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’e teşekkür etti. Saar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şansölye Merz’in kısmi ambargoya ilişkin kararı kaldırma yönündeki adımını memnuniyetle karşılıyorum” dedi. Almanya, ABD’den sonra İsrail’e en çok silah ihraç eden ikinci ülke konumunda bulunuyor. Gazze’deki çatışmalar ve artan halk baskısı nedeniyle Almanya, Ağustos ayında bazı silah ihracatlarını askıya alacağını açıklamıştı.