Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde meydana gelen şiddetli gaz patlaması büyük bir faciaya yol açtı. Albstadt kenti yakınlarındaki Tailfingen yerleşiminde bir evde yaşanan patlama, kısa sürede yıkıma neden olurken, olayda aynı aileden üç kişi hayatını kaybetti.

Patlama evi yerle bir etti

Edinilen bilgilere göre, henüz nedeni netleşmeyen patlama, Tailfingen kasabasında bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Patlamanın ardından yapı tamamen çökerken, çevredeki evlerde de ciddi hasar oluştu. Patlamanın şiddeti, mahallede büyük paniğe yol açtı.

Enkazdan acı haber geldi

Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarıştı. Yapılan aramalar sonucunda, aynı aileden oldukları belirlenen 30 ve 33 yaşlarındaki iki yetişkin ile 6 yaşındaki bir çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı.

Mahallede geniş güvenlik önlemi alındı

Patlama sonrası bölgede geniş güvenlik çemberi oluşturuldu. Hasar gören evlerin çevresi boşaltılırken, olası yeni risklere karşı doğalgaz hatları kontrol altına alındı. Çevrede yaşayan vatandaşlar kısa süreli tahliye edildi.

Soruşturma başlatıldı

Yetkililer, patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için kapsamlı inceleme başlattı. Gaz sızıntısı ihtimali üzerinde durulurken, teknik ekiplerin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü bildirildi.