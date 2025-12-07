Son Mühür- Yıllardır diplomatik ilişkisi olmayan İsrail ve Lübnan, 2024 Kasım'ında imzalanan ateşkes anlaşmasının uygulanmasını denetleyen Cessation of Hostilities Implementation Mechanism (Saldırıların Durdurulması Uygulama Mekanizması) kapsamında, ilk kez sivil temsilcilerle doğrudan görüşme yaptı.

Bu toplantı, Lübnan-İsrail sınırındaki Nakura'daki BM Barış Gücü (UNIFIL) karargahında düzenlendi.

ABD, BM ve Fransa arabulucu...



Askeri düzeyden sivil ve ekonomik işbirliğine geçişi simgeliyen görüşmenin ABD, Fransa ve BM'nin arabuluculuğunda gerçekleştiği öğrenildi.

Lübnan heyetine Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'un atadığı eski büyükelçi Simon Karam'ın İsrail tarafına Başbakan Netanyahu'nun talimatıyla Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Gil Reich'in başkanlık ettiği belirtiliyor.

Lübnan medyası, Lübnan ve İsrail arasında 1948'den bu yana ilk kez sivil temas sağlandığına dikkat çekti.



Hizbullah'ın güney Lübnan'dan çekilmesini hedefleyen ve İsrail'in işgal ettiği alanlardan çıkmasını hedefleyen anlaşma ABD, Fransa ve BM'nin devreye girmesiyle 27 Kasım 2024'de imzalanmıştı.

Netanyahu, Hizbullah silahsızlandırmadan tam barış olmayacağını vurgulamıştı. Beş ayrı noktası İsrail'in işgali altında bulunan Lübnan'da hükümet, İsrail'in işgal ettiği alanlardan çıkması için uluslararası kamuoyundan destek bekliyor.