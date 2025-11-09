Son Mühür- Pasifik Okyanusu'nun batısındaki Mikronezya bölgesinde yer alan, Mariana Adaları'nın en büyüğü ve en güneyindeki Guam Adası, Washington için bugünlerde her zamankinden daha değerli hale gelmiş gibi görünüyor.

Savunma analisti Julian McBride, Asia Times'da yayınlanan analizinde Pasifik'teki Guam Adası'na artan Çin tehdidine önlem olarak gelişmiş bir hava savunma sistemi kurulması için düğmeye basıldığına dikkat çekti.

EIAMD sistemi devreye giriyor...



''Guam'ın stratejik konumu ve ABD kuvvet projeksiyonundaki önemi, adayı Çin ve Kuzey Kore gibi kilit Asyalı rakipler için birincil hedef haline getirmektedir.'' hatırlatmasında bulunan McBride,

''Hem Pekin hem de Pyongyang, son zamanlarda Guam'ın savunmasına ulaşıp nüfuz edebilmek için özel olarak balistik füze kabiliyetleri geliştirmiştir. Washington, Guam'ı bu artan tehditlerden korumak için adayı koruyacak bir Gelişmiş Entegre Hava ve Füze Savunma ( EIAMD) sistemi için planları sonlandırmıştır.

Guam'ı tamamen ileri harekât üssüne dönüştürerek, Pentagon bölgesel varlıklarını güçlendirmeye devam ederken Hint-Pasifik'teki artan tehditlerle mücadele etmek için EIAMD'yi kullanabilir.'' bilgisini paylaştı.

Adayla ilgili savunma kalkanı projesinin 2022'de başladığını belirten McBride, Pentagon'un 8 milyar dolarlık proje için imza attığını duyurdu.

22 bin ABD askerinin görev yaptığı Guam Deniz Üssü'nde 2027 sonuna kadar personel sayısının 33 bine çıkarılmasının hedeflendiği belirtiliyor.