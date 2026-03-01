Kaza, Siteler Mahallesi’nde bulunan 354 Sokak kavşağında gerçekleşti. İddiaya göre, 102 Evler Kavşağı yönünden İnönü Bulvarı üzerinden Hürriyet Caddesi istikametine ilerleyen Ahmet Oğuzcan Şimşek yönetimindeki 35 CRJ 554 plakalı motosiklet, G.Y. idaresindeki 35 APM 730 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, otomobilde bulunan sürücü ve yolcu da yaralandı.
Sağlık ekipleri sevk edildi
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Oğuzcan Şimşek, kaldırıldığı Aliağa Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü G.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan N.G.’nin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. N.G.’nin, Aliağa’daki ilk müdahalenin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği bildirildi.
Soruşturma başlatıldı
Polis ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Kavşakta yaşanan çarpışmaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin de inceleneceği öğrenildi.