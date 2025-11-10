İzmir’in Menderes ilçesi açıklarında 8 Kasım saat 11.45’te, lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bildirildi. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-89), gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmasıyla bottaki 14 düzensiz göçmeni sağ olarak tahliye etti.

Foça açıklarında 35 göçmen yakalandı

Aynı gün saat 21.00’de, Foça açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-4, KB-4507) görevlendirildi. Ekipler hareket halindeki botu durdurarak 16’sı çocuk olmak üzere toplam 35 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemler tamamlandı, göçmenler teslim edildi

Kurtarılan ve yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.