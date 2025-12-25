Son Mühür / Yağmur Daştan - Ülkede her gün daha da artan geçim sıkıntısı alım gücünü de derinden etkiliyor. Halkın ucuza ürün alma noktalarından semt pazarlarında tablo her geçen gün daha da kötüleşirken İzmir Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Hamdin Erişen, pazarlardaki son durumu aktardı. Kış aylarıyla birlikte birçok temel sebzenin ya bulunamadığını ya da cep yaktığını vurgulayan Erişen, pazarcı esnafının zararına satış yapmak zorunda kaldığını, vatandaşın ise tezgahlar arasında eli boş dolaştığını söyledi. Erişen, hem piyasaya hem de yaklaşan oda seçimlerine dair de iddialı mesajlar verdi.

“Patlıcan, biber, salatalık, domates yok”

Daha önce de özellikle kasım ve aralık ayında pazarlarda fiyatların artacağı konusunda uyarılarda bulunduğunu hatırlatarak açıklamalarına başlayan Hamdin Erişen, “Salatalık, kabak, patlıcan, biber fiyatları yükseldi. Bu ürünlere yerinde bile 30 liradan aşağıya ulaşamıyorsun. Şu anda pırasa, ıspanak ve kerevizin fiyatı 20 ila 40 lira arasında değişiyor. Bu ürünler var ama kışın olmazsa olmazları patlıcan, biber yok. Salatalık ve domatesi de hiç bulamıyoruz. Havalar soğudu, sera üretimi başladı. Dışarıdan gelen ürünlerde sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

“Artık çantayı doldur eve git devri kapandı”

Olan ürünlerin de alım gücü ve maliyetler nedeniyle esnafın yüzünü güldürmediğini söyleyen Erişen, “Attığın taş vurduğun kuşa değmiyor. Pazarcı boş durmasın diye birkaç kasa ürün getiriyor. Şu anda piyasaya baktığında en çok mandalina satıyor. Birçok esnaf zararına satış yapıyor. Pazarların da dolduğu yok. Asgari ücret ne kadar açıklansa da bir şey değişmiyor. Kimse durumundan memnun değil. Vatandaş doğru düzgün geçinemiyor ki çıkıp alışveriş yapsın. Artık çantayı doldur eve git devri kapandı. Pazarı üç tur dolaşıyorlar, kimse bir kilodan fazla ürün almıyor. 2026’da hiç ucuz bir şey olmayacak. Marketlerde de çok büyük sıkıntı olacak. Asgari ücret artmadan marketlere zam yapıldı. Peynir, süt, zeytin alamayacak duruma geleceğiz. Piyasada bu dönemde fiyatı en düşük ürün mandalina. Ne yapacağız? Hepimiz sabah akşam mandalina mı yiyeceğiz?” ifadelerini kullandı.

Seçimlerle ilgili iddialı konuştu: 50 oy farkla kazansam istifa ederim

Son olarak ocak ayının ikinci haftasında gerçekleşecek seçimlerde tekrar oda başkanlığı için mücadele vereceğini de sözlerine ekleyen Başkan Erişen, “Bir dönem daha devam edeceğim. Benim abonelerim var, esnafım var; onları takip etmek zorundayım. İddiam her zamanki gibi; hedefim yüksek bir fark olacak. 50 oy farkla kazansam bir dakika durmam, istifa ederim. Bunca yıl emek verdim, mücadele verdim bu da benim hakkım. Bugüne kadar kimsenin ekmeği ile oynamadan kimseden bir rant beklentisi olmadan görevimi sürdürdüm. İnsanlar karşı tarafı da tanıyor beni de tanıyor. Karşı tarafa baktığınızda görüyorsunuz, işin içinde siyaset dönüyor. ‘Elbet bir gün olur’ düşüncesiyle her seçimde aday oluyorlar. Çok beklerler. Eğer görevi bırakırsam yerime iyi ve dürüst biri gelsin istiyorum. Öyle biri gelmeden de bırakmaya niyetim yok. Benim ranta koşanlarla işim olmaz; bunu da esnaf çok iyi biliyor. O nedenle bir dönem daha görev almak istiyorum” diye konuştu.