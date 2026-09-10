Son Mühür/ Beste Temel- İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile Aliağa İlçe Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde önemli bir sağlık hizmetini vatandaşlarla buluşturdu.

Kanserle mücadelede erken teşhisin önemine dikkat çekmek için hazırlanan gezici sağlık aracı Pembe Tır, Aliağa Cumhuriyet Meydanı’nda kuruldu.

Belirlenen yaş gruplarına özel kontrol

Meydanda kurulan alanda uzman sağlık personeliyle birlikte yürütülen çalışmalarda, farklı yaş gruplarındaki vatandaşlara yönelik kanser taramaları yapılıyor.

Uygulama doğrultusunda 40-69 yaş arasındaki kadınlara mamografi çekimi, 30-65 yaş arasındaki kadınlara rahim ağzı kanserine karşı HPV testi, 50-70 yaş aralığındaki kadın ve erkeklere ise bağırsak kanseri taraması ücretsiz olarak uygulanıyor.

Dengeli beslenme hakkında bilgiler veriliyor

Pembe Tır’ın çevresine kurulan stantlarda ise koruyucu sağlık hizmetleri veriliyor. Sağlık ekipleri vatandaşların kan şekeri, boy ve kilo ölçümlerini yaparken obeziteyle mücadele ve dengeli beslenme konusunda da bilgi veriyor. Organizasyon kapsamında alana gelen çocuklar için de eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenleniyor.

Son gün 25 Eylül

Erken teşhisin hayat kurtardığına dikkat çeken ve vatandaşların düzenli tarama yaptırmaya yönlendirildiği çalışma, 25 Eylül 2026 tarihine kadar Aliağa Cumhuriyet Meydanı’nda devam edecek.