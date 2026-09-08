İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor’un sezon öncesi geleneksel hale getirdiği Ege Cup 2026 organizasyonu için geri sayım başladı. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek turnuvaya ev sahibi Aliağa Petkimspor’un yanı sıra Trabzonspor, Bordo Bandırma ve Azerbaycan temsilcisi Neftchi Bakü katılım sağlayacak. Basketbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen organizasyondaki tüm müsabakalar ücretsiz olarak izlenebilecek.

İlk gün parkede iki kritik karşılaşma oynanacak

Turnuvanın açılış gününde Aliağa Petkimspor, saat 15.30’da kardeş kulüp olarak adlandırılan Azerbaycan ekibi Neftchi Bakü ile karşı karşıya gelecek. Günün ikinci maçında ise saat 18.00’de Bordo Bandırma ile Trabzonspor parkede kozlarını paylaşacak. Organizasyonun ikinci gününde heyecan saat 14.00’te oynanacak Aliağa Petkimspor - Trabzonspor müsabakasıyla devam edecek. İkinci günün son maçında ise saat 16.30’da Neftchi Bakü ile Bordo Bandırma karşı karşıya gelecek.