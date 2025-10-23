İzmir'in Foça ilçesi, şiddetli sağanak yağışların yol açtığı sel felaketiyle mücadele ederken, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın "Yardıma ihtiyacımız var" çağrısı karşılık buldu. Komşu ilçe Aliağa Belediyesi, çağrıya hızla cevap vererek iş makineleri, kamyonlar ve çok sayıda personelini Yeni Foça bölgesine sevk etti. Ekipler, sel sularının tahliyesi ve temizlik faaliyetlerinde aktif rol alıyor.

Foça felaketi yaşadı: Sel, ev ve iş yerlerini teslim aldı

İzmir'in Ege kıyılarında etkili olan sağanak yağış, Foça ilçesinde hayatı felç eden boyutlara ulaştı. Özellikle Yeni Foça bölgesinde cadde ve sokaklar adeta nehre dönerken, pek çok ev, iş yeri ve park halindeki araç sel sularına teslim oldu. Yaşanan durum, ilçede büyük bir maddi hasara yol açtı.

Afetin ardından bölgeye sevk edilen yerel ekiplerin çabaları sürerken, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, yaşanan durumun boyutunun olağanüstü olduğunu belirterek, tüm kurum ve vatandaşlara destek çağrısında bulundu.

Başkan Fıçı'dan kritik çağrı: "Ciddi bir sel baskınıyla karşı karşıyayız"

Sel sularının çekilmesiyle ortaya çıkan yıkım tablosu karşısında acil durum ilan eden Başkan Fıçı, yaptığı açıklamada, "Foça'nın şu anda acil yardıma ihtiyacı var. Ciddi bir sel baskınıyla karşı karşıyayız. En kısa sürede hayatın normale dönmesi için daha fazla ekipmana ve desteğe ihtiyacımız var. Herkesi bu zor günümüzde yanımızda olmaya davet ediyoruz" dedi.

Bu çağrı, İzmir'deki diğer belediyeleri de harekete geçirdi.

Aliağa ekipleri hızla intikal etti: Tahliye ve temizlikte kilit rol

Başkan Fıçı'nın yardım talebine en hızlı ve somut yanıt komşu ilçe Aliağa Belediyesi'nden geldi. Aliağa Belediyesi yönetimi, derhal talimat vererek bölgeye büyük bir yardım konvoyu gönderdi.

Belediyeye ait kepçeler, kamyonlar, vidanjörler ve temizlik personellerinden oluşan ekip, kısa sürede Yeni Foça'ya ulaştı. Aliağa ekipleri, bölgedeki öncelikli ihtiyaç olan su tahliye çalışmalarına derhal başladı. Selin getirdiği çamur ve moloz yığınlarının temizlenmesi çalışmalarına da aktif olarak katılan personel, Foça'da yaşamın en kısa sürede normale dönmesi için mesai yapıyor.