Son Mühür/ Merve Turan - Türkiye Oryantiring Federasyonu faaliyet takviminde yer alan 3. Kademe Türkiye Oryantiring Şampiyonası, 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde Aliağa’da düzenlenecek. Yaklaşık 1700 sporcunun katılacağı dev organizasyon, kente spor turizmi ve tanıtım açısından büyük katkı sağlayacak.

Protokol imzalandı

Şampiyona için Aliağa Belediyesi ile Türkiye Oryantiring Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı. Aliağa Belediyesi’nde gerçekleştirilen imza törenine; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özlem Günay Karataş, Harita Kurul Başkanı Nazım Altun, İzmir İl Temsilcisi ve Yarışma Etkinlik Direktörü Harun Altun ile Organizasyon Sorumlusu Cengiz Altun katıldı.

“Aliağa’da spor turizmine yeni bir soluk”

Şampiyonanın Aliağa’ya önemli bir hareketlilik kazandıracağını belirten yetkililer, organizasyonun kentin hem spor turizmine hem de tanıtımına büyük katkı sunacağını ifade etti. Oryantiring İzmir İl Temsilcisi ve Etkinlik Direktörü Harun Altun, “Belediyemizin spora verdiği güçlü destek sayesinde bu şampiyona Aliağa’da gerçekleşiyor. Türkiye’nin dört bir yanından sporcular ve izleyiciler için unutulmaz bir deneyim olacak. Ayrıca halkımızın oryantiring sporunu yakından tanımasına da büyük katkı sağlayacak” dedi.

1700 sporcu yarışacak

Doğada harita ve pusula yardımıyla hedefe ulaşmayı esas alan oryantiring sporu, son yıllarda Türkiye’de hızla yaygınlaştı. Aliağa’da düzenlenecek şampiyonada farklı yaş kategorilerinden yaklaşık 1700 sporcu, zorlu parkurlarda dereceye girmek için mücadele edecek.

Kente sosyal ve kültürel katkı

Aliağa Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 3. Kademe Türkiye Oryantiring Şampiyonası, yalnızca sporcular için değil, kent halkı ve sporseverler için de büyük bir etkinlik olacak. Organizasyon boyunca Aliağa, hem sporcuların buluşma noktası hem de sosyal ve kültürel hareketliliğin merkezi haline gelecek.