Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrenciler için hazırladığı “hedef temelli destek eğitimi” modülünü, Milli Eğitim Bakanlığı Bireysel Öğrenme Platformu’na (MEBİ) entegre etti. 12. sınıf öğrencilerinin kullanımına sunulan modül; kişiselleştirilmiş öğrenme, hedef takip sistemi ve öğretmen yönlendirmesini aynı dijital altyapıda buluşturuyor.

Öğretmenlere gelişmiş ödev ve test oluşturma imkânı

Modül üzerinden öğretmenler, öğrencilerine kolayca ödev gönderebilecek. Soru bankaları, tarama testleri ve MEBİ havuzundaki tüm sorular kullanılarak test oluşturulabilecek. Hazırlanan testler dijital ortamda uygulanabilecek veya çıktı alınarak öğrencilere teslim edilebilecek. Öğrenciler kendilerine gönderilen ödevlere, ana sayfalarına düşen bildirimle ya da sol menüdeki “hedef temelli destek eğitimi” bölümünden ulaşabilecek.

Okul yöneticilerine deneme sınavı oluşturma yetkisi

Modül, okul yöneticilerine deneme sınavı oluşturma imkânı da veriyor. Yöneticiler tarafından açılan denemeler için öğretmenler, sistemdeki kapsamlı soru havuzundan yararlanarak kendi deneme kitapçıklarını hazırlayabilecek. Bu sayede öğrencilerin YKS hazırlık sürecinde hedeflerine daha kolay odaklanması, çalışma verimliliğinin artması ve dijital araçların eğitimde daha etkin kullanılması amaçlanıyor.

Öğrenme süreçleri dijital ortamda izlenebilir olacak

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan modül; öğrencilerin yükseköğretime geçiş sürecini daha planlı, izlenebilir ve etkili bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor. Öğrencilerin akademik ihtiyaçlarına hızla yanıt verirken, öğretmen ve yöneticilere de öğrenme sürecini bütüncül olarak izleyebilecekleri güçlü bir dijital altyapı sunuyor.