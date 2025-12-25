Son Mühür- DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın gündeminde bu kez siyaset ya da ekonomi değil eşi Zeynep Babacan'ın başarısı vardı.

Bilkent Üniversitesi'nde Osmanlı tarihi üzerine doktora tezi kabul edilen Zeynep Babacan doktor unvanını elde etmenin mutluluğunu yaşadı.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan,

''Bugün kıymetli eşim Zeynep, Bilkent Üniversitesi’nde sürdürdüğü doktora eğitimini başarıyla tamamlayarak doktor unvanını almaya hak kazandı.

Tez savunmasının sonundaki cübbe giyme merasimine ben de katıldım. Hem kendisi hem de ailemiz için uzun ama öğretici süreci başarıyla tamamladığını görmekten gurur duydum.

Başarılarının devamını dilerim, ailen olarak hep destekçin olacağız.'' sözleriyle eşinin başarısından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Zeynep Babacan da elde ettiği başarıdan duyduğu mutluluğu,

''Bugün benim için özel bir gündü. Bilkent Üniversitesi’nde Osmanlı tarihi üzerine yaptığım doktoramın tez savunmasını yaptım ve doktor unvanını aldım.

Uzun ve yorucu geçen bu süreçte bana yol gösteren, destek olan tüm hocalarıma, arkadaşlarıma ve tabii ki aileme çok teşekkürler.'' sözleriyle ifade etti.

Babacan çiftinin mutluluk mesajlarında paylaştıkları fotoğraflarda kim olduğu konuya yabancı olan isimlerin bilemeyeceği bir isim de vardı.



Adını zikretmediğiniz o kişi...



Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan ve Osmanlı tarihi üzerine Türkiye'deki en yetkin kalemlerden biri olan Yalçın Murgul, Ali ve Zeynep Babacan çiftine sitem dolu bir mesajla seslendi.

''İlginçtir ki hem eşiniz hem de siz, solda duran bir beyefendiyle fotoğraflarınızı paylaşıyorsunuz ve lütfedip de bu kişinin adını zikrederek kendisine teşekkür etmiyorsunuz.'' diyen Murgul,

''Soldaki kişi, Osmanlı tarihçiliğinin eski kuşaktan kalan son büyük isimlerinden Özer Ergenç'tir ve dünya çapında bir saygınlığa sahiptir. Onu tanıyan herkesin de bildiği üzere Özer Ergenç, tez öğrencilerine ders döneminden tez yazım sürecine kadar büyük katkılar sağlayan bir 'Profesör'dür.'' hatırlatmasında bulundu.