Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yaptığı açıklamada, Avrupa'nın gerileyip ABD'nin güçlendiğini belirterek, Avrupa Birliği'nin dağılma sürecinde olduğunu ifade etti. Ukrayna-Rusya Savaşı ve Avrupa'nın geleceği hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan Orban, Avrupa'nın barışa alıştığını ancak yeni bir dünyanın şekillendiğini vurguladı.

“Avrupa’nın son barış yılı olabilir”

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 2025 yılının Avrupa'nın son barış yılı olabileceğini belirtti. Orban, Macar basınına yaptığı açıklamada, Avrupa kıtasında yaşanabilecek bir savaşın nükleer felakete dönüşebileceği endişesinin, kıta nüfusunu uzun süre savaştan uzak tuttuğunu ifade etti. Orban, "Avrupa’daki son büyük savaş 1945’te sona erdi ve o tarihten bu yana seksen yıl geçti. Bu süre zarfında barışa alıştık" diyerek, barışın uzun süredir Avrupa'nın en büyük önceliği olduğunu söyledi.

Ancak, Orban, artık kıtada farklı bir dünya düzeninin şekillendiğini ve bu değişimin barışı tehlikeye atabileceğini vurguladı. "Bu korku, 80 yıl boyunca etkili oldu. Fakat artık bütünüyle farklı bir dünya şekilleniyor" şeklinde konuştu.

Avrupa'da savaş grubu ve barış grubu ayrımı

18-19 Aralık tarihlerinde yapılan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne de değinen Orban, zirvede alınan bazı kararların Ukrayna’daki savaşı körüklemeyi ve Rusya'yı kışkırtmayı amaçladığını öne sürdü. Orban, Avrupa’da iki farklı grubun olduğunu belirterek, "Bir grup savaşı, diğer grup ise barışı savunuyor. Mevcut durumda savaş yanlıları hâkim. Brüksel savaş istiyor. Macaristan olarak biz barış istiyoruz" dedi.

ABD güçlenirken Avrupa geriliyor

Orban, AB'nin ekonomik gücünün 20 yıl önce ABD'ye yakın bir seviyede olduğunu ancak bugün Avrupa'nın gerileyip ABD'nin güçlendiğini söyledi. Orban, Avrupa Birliği’nin karar alma sürecinde yaşanan yasal boşluklardan faydalandığını ve bu durumun Avrupa Birliği’nin dağılma sürecini hızlandırdığını ifade etti.

"AB, dağılma sürecinde bulunuyor. Yaşanan şey, Brüksel bürokrasisinin imparatorluk kurma heveslerinin güçlenmesiyle eş zamanlı ilerleyen bir dağılma süreci. Brüksel'de karar alınıyor ama üye ülkelerde uygulanmıyor ve birlik bu şekilde parçalanıyor" şeklinde konuşan Orban, AB’nin içindeki çözülmenin daha da derinleşeceğini belirtti.

Avrupa Birliği’nin geleceği tehdit altında mı?

Orban'ın açıklamaları, Avrupa Birliği’nin geleceği ve içindeki birlikteliği açısından ciddi soruları gündeme getiriyor. AB içinde savaş yanlısı bir grubun etkili olduğu, barış yanlısı ülkelerin ise yalnız kaldığı bir dönemde, Orban’ın Macaristan’ın barış yönünde bir duruş sergilemesi, Brüksel’in izlediği politikalarla ne denli çeliştiğini gösteriyor.

Macaristan Başbakanı’nın Avrupa Birliği ve ABD arasındaki güç değişimini vurgulaması, AB’nin geleceğiyle ilgili önemli bir tartışma başlatıyor. Özellikle Brüksel bürokrasisinin artan etkisi ve üye ülkelerdeki uygulama zorlukları, Avrupa Birliği’nin yapısal olarak zayıflamasına neden olabilir.