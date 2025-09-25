Sezon boyunca sergilediği üstün performansla dikkat çeken milli sporcu, kariyerindeki ilk Aragon zaferini kazanarak galibiyet serisini 13’e çıkarmayı hedefliyor.

Sezonun geride kalan bölümünde üst üste 12 yarış kazanan Toprak, 469 puanla şampiyonada zirvede yer alıyor. Milli pilot, en yakın rakibi İtalyan Nicolò Bulega’nın 39 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Klasmanda üçüncü sırada ise 260 puanla bir başka İtalyan sürücü Danilo Petrucci bulunuyor.

Toprak, Aragon’da iki yarışı da kazanması halinde, kendisine ait olan üst üste galibiyet rekorunu 13 yarışa çıkararak WSBK tarihine bir kez daha geçecek.

Bahattin Sofuoğlu da piste çıkacak

Aragon etabında bir başka Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu da mücadele edecek. Yamaha YZF-R1 ile yarışacak milli sürücü, Fransa’nın Magny-Cours pistinde elde ettiği onunculuğun ardından bu hafta sonu daha yüksek sıraları hedefliyor.

Yarış programı

Aragon etabında yarın antrenman seansları yapılacak. 27 Eylül Cumartesi günü TSİ 12.00’de Superpole, TSİ 15.00’te ise ilk yarış koşulacak. 28 Eylül Pazar günü TSİ 12.00’de Superpole yarışının ardından, TSİ 15.00’te hafta sonunun ikinci ana yarışı gerçekleştirilecek.