Son günlerde siyaset gündeminde Ali Babacan'ın AK Parti'ye geri dönüp dönmeyeceği tartışılıyor. Özellikle kabinede ekonomi yönetimi için isim arayışlarının hızlandığı dönemde, Babacan'ın adı bu arayışlarda öne çıkıyor. Bu gelişmeler, eski AK Parti kurucu üyelerinden birinin pozisyonunun tekrar gündeme gelmesine neden oldu.

Son iddialara göre Babacan'a partiye dönüş teklifleri ulaştı. Fakat Babacan, parti yönetiminde veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bir değişim iradesi görmediğini ve kuruluş ilkelerinden uzaklaşıldığını söyledi. Bu açıklamalar, iddialara karşı net bir tavır ortaya koydu.

Ali Babacan kimdir?

Ali Babacan, DEVA Partisi'nin genel başkanı olarak siyasi kariyerini sürdürüyor. Daha önce AK Parti'nin 73 kurucu üyesinden biri oldu. Parti içindeki ekonomi ve dış ilişkiler alanındaki başarılarıyla tanınıyor. Babacan, AK Parti'nin kuruluş ilke ve değerlerini bugün de desteklediğini ifade etti. Ancak parti programındaki ilkelerden uzaklaşıldığını düşünüyor.

Ekonomide yönetimin başına geçmesi için teklif aldığı öne sürülüyor. Kulislerde, Babacan'ın talepleri arasında Hazine ve Adalet Bakanlığı görevlerinin ikisini birden istemesi gibi detaylar konuşuldu. Babacan, bu iddialar karşısında "bu ülkenin yönetiminin tümüne talibiz, en hazır olan biziz" dedi.

AK Parti'ye dönüş iddiası

Babacan, geri dön teklifine olumsuz yaklaştı ve partinin mevcut yönetiminde bir değişiklik görmediğini açıkça belirtti. "Partinin kuruluş programının altına bugün de imzamı atarım, ancak ilkelerden uzaklaşıldı" açıklamasında bulundu. Özellikle son aylarda, ekonomi alanındaki yönetim için kulislerde adının sıkça geçtiği biliniyor.

Sözcü TV'deki kulis bilgilerinde ise Babacan'ın AK Parti'den ciddi bir teklif aldığı öne sürüldü. Teklifin detaylarında iki bakanlık birden istemesi gerektiği, bunlardan biri olmadığında ekonomik sorunların çözülemeyeceği ifade edildi.

Siyasette son durum

1 Ekim'de TBMM'nin yeni yasama yılının açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet liderleriyle bir araya geldi. Bu görüşme sonrası Babacan ve diğer siyasi aktörlerin açıklamaları gündem oldu. Babacan'ın partiye dönüşüne dair talepleri reddettiği ve ülke yönetimi için kendi partisinin iddiasını öne çıkardığı belirtiliyor.

Bu süreç, hem siyasi kulislerde hem de kamuoyunda Babacan'ın mevcut pozisyonunu ve olası parti değişikliklerini yakından takip edilen başlıklar arasına taşıdı. Ak Parti'nin değişim iradesi göstermemesi, Babacan'ın kararında temel sebep olarak öne çıkıyor.