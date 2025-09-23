Son Mühür - Mabel Matiz’in “Perperişan” adlı şarkısına açılan “müstehcenlik” soruşturması ve getirilen yurt dışı yasağı, sanat camiasında tepkilere yol açtı. Bu gelişmelere sessiz kalmayan isimlerden biri de Aleyna Tilki oldu. Tilki, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, bir sanatçının kendi eserini açıklamak zorunda kalmasının yanlış olduğunu vurguladı.

Sanatın gücüne vurgu yaptı

Sanatın gücünün, herkesin kendi deneyimine göre bir anlam çıkarması olduğunu belirten ünlü şarkıcı Aleyna Tilki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir sanatçının hangi kelimede neyi anlatmak istediğini açıklamak zorunda kalması çok zor. Sanatın varoluşuna tamamen ters bir durum bu... Bir sanatçının hangi kelimede neyi anlatmak istediğini açıklamak zorunda kalması çok zor. Sanatın varoluşuna tamamen ters bir durum bu... Sanatın ister şarkı, ister resim, ister şiir olsun en güçlü taraflarından biri, herkesin kendi deneyimine göre bir anlam çıkarabilmesi değil mi?"

Mabel Matiz'in soruşturma açılan sözleri ise şu şekilde:

"Şarkımın içeriğinde geçen 'Cici Toybebe' sözleri, sevdiğinin sevdiği kişi için kullanılan, daha ham bir birey anlamında tercih edilmiştir. 'Diyo şeytan üstüne atla, sal kuşu hanesine' sözleriyle ise 'evine haber yollamak' anlamını kastettim."