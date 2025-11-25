İlker Canikligil, 25 Mart'ta Flu TV YouTube kanalında yaptığı yayında "Order 66" ifadesini kullandı ve X hesabından "Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli" paylaşımı yaptı. Bu ifadeler, savcılık tarafından suç unsuru olarak değerlendirildi. Tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliği, 26 Mart'ta tutuklama kararı verdi. 7 Mayıs'ta yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğüyle serbest bırakıldı. Dava süreci, 25 Kasım'da sonuçlandı.

İlker Canikligil Kimdir

İlker Canikligil, Türk film ve reklam yönetmeni olarak tanınıyor. Reklam sektöründe uzun yıllar çalıştıktan sonra sinema ve dijital içerik üretimine odaklandı. 2006 yılında yönettiği Gen filmiyle Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kurgu Ödülü kazandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde "Dijital Video ile Sinema" dersleri verdi. 2019'dan itibaren YouTube'da Flu TV kanalını kurdu ve çeşitli programlar üretti.

Canikligil, blog yazarı ve fotoğrafçı kimliğiyle de biliniyor. Eserleri online sergilerde yer aldı. Dijital Video ile Sinema kitabının yazarıdır. Reklam yönetmenliği kariyeri, ticari filmlerle sınırlı kaldı. Akademik çalışmaları, sinematografi ve dijital medya üzerine yoğunlaştı. Flu TV, siyasi ve kültürel içerikleriyle dikkat çekti.

Canikligil, sosyal medya paylaşımlarıyla kamuoyunda tartışma yarattı. Star Wars referanslı ifadeleri, dava sürecini tetikledi. Meslektaşları, yaratıcı kimliğini övdü. Kariyeri, 1990'ların sonundan itibaren reklam ajanslarında şekillendi. Bahçeşehir Üniversitesi'nde de dersler verdi.

İlker Canikligil Neden Hapis Cezası Aldı

İlker Canikligil, 23 Mart'ta X hesabından yaptığı paylaşımda "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar" dedi. Ertesi gün Flu TV YouTube yayınında taksi örneği vererek "Order 66" ifadesini kullandı. Bu sözler, Star Wars filmindeki toplu katliam emrini çağrıştırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ifadeleri "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" olarak yorumladı. Soruşturma, Basın Suçları Bürosu tarafından yürütüldü. Gözaltı sonrası sulh ceza hakimliği tutuklama verdi. Dava, İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, ayrı suçlardan 26 ay hapis cezası verdi.

Karar, Canikligil'in alt sınıflara yönelik ifadeleri nedeniyle alındı. Savcılık, paylaşımların kamu düzenini bozduğunu savundu. Canikligil, duruşmada savunmasını yaptı. Mahkeme, suçların vasıf ve cezasını dikkate aldı. Tutukluluk süresi, dava sürecini etkiledi.

İlker Canikligil Hapse Girecek mi

Mahkeme, 26 ay hapis cezasına hükmetti ancak HAGB kararı verdi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, 5 yıl denetim süresi getiriyor. Bu süre içinde yeni suç işlemezse ceza infaz edilmeyecek. Canikligil, X hesabından "26 ay ceza aldım. HAGB verildi. Vatan sağ olsun" paylaşımı yaptı.

HAGB, 2 yıl ve üzeri cezalarda nadir uygulanıyor. Ayrı suçlardan ceza alması nedeniyle mahkeme bu yönde karar verdi. Canikligil, yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğüyle serbest kaldı. Denetim süresi, itiraz hakkı doğuruyor. Karar temyiz edilebilir.

Canikligil, Mayıs'tan beri adli kontrol altında yaşıyor. HAGB ihlal edilmezse hapis yatmayacak. Savcılık, delilleri inceledi. Karar, sosyal medya davalarında emsal oluşturuyor. Canikligil, süreci kamuoyuyla paylaştı. Gelecek itirazlar, durumu değiştirebilir.

Canikligil'in yaşı 53 olarak biliniyor. 26 Mayıs 1972 doğumlu ve aslen Samsunlu. Saint-Joseph Fransız Lisesi mezunu. Marmara Üniversitesi Sinema-TV Bölümü'nü bitirdi. Kariyeri, dijital medya ve sinemada yoğunlaştı. Kurucusu olduğu Flu TV, özellikle son haftalarda siyasi tartışmalarla gündeme geldi.