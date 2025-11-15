Portekiz’de birkaç gündür etkisini gösteren Claudia Fırtınası, ülkenin güneyindeki Algarve bölgesinde yer alan turistik Albufeira kentinde büyük yıkıma yol açtı. Kentte meydana gelen hortum nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdiği toplam 28 kişi de çeşitli şekillerde yaralandığı açıklandı.

Sahil kesiminde paniğe neden oldu

Şiddetli yağış ve rüzgârlarla birlikte gelen fırtına, perşembe günü oluşan sellerde 2 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Tehlikeli hava koşulları bölgeyi terk etmediği için felaket zinciri devam etti. Albufeira’da yerel saatle 11.00 ile 15.00 arasında etkili olan kuvvetli rüzgârlar, özellikle sahil kesiminde paniğe neden oldu. Bir kamp alanında bulunan karavanların zarar gördüğü olayda, 85 yaşındaki İngiliz bir kadın yaşamını kaybederken, 5 kişi yaralandı; yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kamp alanına yakın bir otelde ise 23 kişinin hafif yaralı olarak tedavi edildiği açıklandı.

Başbakan Montenegro açıklama yaptı

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, yaşamını yitiren kadın için taziye mesajı yayımlarken, yaralılara da geçmiş olsun dileklerini iletti. Claudia Fırtınası son günlerde yalnızca Portekiz’i değil, komşu İspanya’yı da olumsuz etkilemişti. Lizbon yakınlarındaki Fernao Ferro’da yaşlı bir çift, şiddetli yağmurun yol açtığı sel nedeniyle evlerinde ölü bulunmuştu. Son olayla birlikte fırtınanın Portekiz’deki can kaybı 3’e yükseldi.

İngiltere’de de etkisini gösterdi

Batı Avrupa boyunca ilerleyen Claudia Fırtınası, İngiltere’de de etkisini hissettirdi. Galler’de yerel otoriteler, sabah erken saatlerde Monnow Nehri’nin taşması üzerine bazı bölgelerde tahliye çalışmaları başlattı. İngiltere Çevre Ajansı, Monmouth ve çevresinde meydana gelen selde en az 20 mülkün zarar gördüğünü bildirdi. Ülke genelinde 49 bölge için, bunların 9’u Galler’de olmak üzere, sel uyarısı yapıldı. Yetkililer, hava koşullarında kısmi bir iyileşme görülse de acil durum ekiplerinin olası bir tehlikeye karşı hazırlıklı halde beklemeyi sürdürdüğünü açıkladı.