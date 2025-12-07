Amerika Birleşik Devletleri’nin deprem kuşağı Alaska, bugün yerel saatle öğle saatlerinde 7.0 büyüklüğünde güçlü bir sarsıntı yaşadı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssünün, Alaska’nın güneydoğu kıyılarındaki Yakutat kenti yakınları olduğu bildirildi.

Sığ derinlik etkiyi artırabilir

USGS verilerine göre depremin yalnızca 10 kilometre derinlikte meydana gelmesi, bölgedeki hissedilirliği artırdı. Uzmanlar, bu kadar sığ depremlerin özellikle kıyı şeridinde daha fazla sarsıntıya ve potansiyel yapısal hasara yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Bölge kritik fay hatlarının kesişiminde

Alaska, Kuzey Amerika ve Pasifik levhalarının çarpışma bölgesinde yer aldığı için dünyanın en aktif sismik bölgelerinden biri olarak biliniyor. Yakutat açıklarının da dahil olduğu bu hat, geçmişte de büyük depremler üretmişti.

USGS: Sarsıntı yakından izleniyor

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu yetkilileri, depremin ardından artçıların izlendiğini ve bölgedeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Şu ana kadar can kaybı veya büyük çaplı yıkıma dair resmi bir açıklama yapılmadı.