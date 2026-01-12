Tokat, benzerine az rastlanır vahşette bir cinayet haberiyle sarsıldı. Yaklaşık dört ay önce gerçekleştiği belirlenen olayda, Mustafa Cankurtaran isimli şahsın, 79 yaşındaki öz babası Zihni Cankurtaran'ı mülk satışı yüzünden çıkan tartışma neticesinde balta kullanarak hayattan kopardığı ortaya çıktı. Cinayetin ardından cesedin kokmasını önlemek amacıyla kireçleyerek işlettiği tesisin havuz dairesine saklayan zanlı ve beraberindeki 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi.

Gurbetçi kızın şüphesi vahşeti gün yüzüne çıkardı

Almanya’da ikamet eden Süreyya Aksoy’un, Türkiye’de bulunan babası Zihni Cankurtaran’dan uzun süre haber alamaması üzerine Aralık ayında Bursa’da emniyete başvurması, korkunç gerçeğin kapısını araladı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan incelemelerde, yaşlı adamın Yunanistan’dan Türkiye’ye giriş yaptığı aracın Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarında tutarsızlıklar saptandı. Olayın sıradan bir kayıp vakası değil, bir cinayet olabileceği ihtimali üzerine Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Cinayet Büro Amirliği bünyesinde "özel bir ekip" kuruldu. Yaklaşık bir buçuk ay süren teknik ve fiziki takip, 4 aylık sırrı deşifre etti.

Gayrimenkul satışı ve para anlaşmazlığı cinayeti getirdi

Emniyet birimlerinin derinleştirdiği soruşturmada, Zihni Cankurtaran’ın Türkiye’ye döndükten sonra Tokat’a geçtiği ve kendi üzerine kayıtlı üç taşınmazın, oğlu Mustafa Cankurtaran tarafından vekaletle satıldığını tespit ettiği anlaşıldı. Bu satışlardan elde edilen geliri oğlundan talep eden baba ile oğul arasında çıkan şiddetli tartışma, kanlı bir sona dönüştü. Mustafa Cankurtaran’ın, tartışma esnasında babasını balta ile öldürdüğü, ardından cesedi kokmaması için kireç dökerek işlettiği sitenin havuz deposuna gizlediği adli incelemelerle kanıtlandı.

Yakınlarını "Yunanistan'a döndü" diyerek oyalamış

Cinayetin ardından soğukkanlı bir plan yürüten zanlının, babasını soran aile üyelerine ve çevresine "Sabah erkenden kimseyle vedalaşmadan Yunanistan’a geri döndü" şeklinde yalanlar söylediği belirlendi. İhbar yapılmasını engellemek için akrabalarını aylarca oyalayan şüphelinin, babasına ait otomobili Ankara’ya götürerek yasa dışı yollarla sattığı ve maktulün şahsi eşyalarından kurtulmaya çalıştığı iddia edildi. Öte yandan, zanlının bazı eşyaları ise "vicdan azabı" çektiği gerekçesiyle saklamaya devam ettiği öğrenildi. Yapılan otopsi ve adli raporlar, talihsiz adamın bulunmasından tam 4 ay önce öldürüldüğünü kesinleştirdi.

Şafak operasyonuyla yakalanan zanlıdan kan donduran itiraf

Cinayet Büro Amirliği’ne bağlı özel ekibin delilleri eksiksiz toplamasının ardından 9 Ocak tarihinde düğmeye basıldı. Tokat merkezli ve Ankara bağlantılı eş zamanlı operasyonlarda, cinayet zanlısı Mustafa Cankurtaran ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen Z.C.C., İ.T., İ.N.C., O.B. ve G.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından şüphelilerden G.A. serbest bırakılırken, diğer 5 zanlı geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Adliye girişinde basın mensuplarının "Babanızı siz mi öldürdünüz?" sorusuna soğukkanlılıkla "Evet" yanıtını veren Mustafa Cankurtaran’ın ifadesi, olayın vahametini bir kez daha ortaya koydu. Olayla ilgili çok yönlü adli süreç devam ediyor.