Son Mühür - Global piyasalardaki gelişmeler ve dövizdeki seyir, akaryakıt tabelalarını yeniden değiştirdi. Gece yarısından itibaren geçerli olan artışın ardından sürücüler ve nakliyeciler güne yüksek fiyatlarla başladı. Benzin ve LPG fiyatlarında ise mevcut seviyeler korundu.

Motorine 6,59 TL'lik dev zam yapıldı

Gece yarısı pompaya yansıyan kararla birlikte motorinin litre fiyatı tek seferde 6 lira 59 kuruş arttı. Bu artışla birlikte motorin fiyatları tarihin en yüksek seviyelerine ulaşarak üç büyükşehirde 95 ila 97 TL bandına yükseldi.

Büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları 15 Eylül 2026

Gelen son zamların ardından üç büyük ilde pompaya yansıyan güncel litre fiyatları şöyle şekillendi:

İzmir: Benzin 81,52 TL | Motorin 97,02 TL | LPG 34,99 TL

Ankara: Benzin 81,25 TL | Motorin 96,75 TL | LPG 35,09 TL Behçet Yalın Özkara kimdir, kaç yaşında ve nereli? Behçet Yalın Özkara nerede görev yapıyor? İçeriği Görüntüle

İstanbul (Avrupa): Benzin 80,26 TL | Motorin 95,60 TL | LPG 34,99 TL

İstanbul (Anadolu): Benzin 80,12 TL | Motorin 95,46 TL | LPG 34,39 TL