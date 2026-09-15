Son Mühür - Global piyasalardaki gelişmeler ve dövizdeki seyir, akaryakıt tabelalarını yeniden değiştirdi. Gece yarısından itibaren geçerli olan artışın ardından sürücüler ve nakliyeciler güne yüksek fiyatlarla başladı. Benzin ve LPG fiyatlarında ise mevcut seviyeler korundu.
Motorine 6,59 TL'lik dev zam yapıldı
Gece yarısı pompaya yansıyan kararla birlikte motorinin litre fiyatı tek seferde 6 lira 59 kuruş arttı. Bu artışla birlikte motorin fiyatları tarihin en yüksek seviyelerine ulaşarak üç büyükşehirde 95 ila 97 TL bandına yükseldi.
Büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları 15 Eylül 2026
Gelen son zamların ardından üç büyük ilde pompaya yansıyan güncel litre fiyatları şöyle şekillendi:
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İzmir: Benzin 81,52 TL | Motorin 97,02 TL | LPG 34,99 TL
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Ankara: Benzin 81,25 TL | Motorin 96,75 TL | LPG 35,09 TL
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İstanbul (Avrupa): Benzin 80,26 TL | Motorin 95,60 TL | LPG 34,99 TL
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İstanbul (Anadolu): Benzin 80,12 TL | Motorin 95,46 TL | LPG 34,39 TL