Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve art arda yapılan ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Günlük yakıt giderlerini yakından izleyen vatandaşlar, “Benzin bugün kaç lira?”, “Motorin litre fiyatı ne kadar?”, “Akaryakıtta son durum ne?” gibi soruların yanıtını arıyor. Motorin litre fiyatına çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor. Bu kapsamda, 20 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatlarının ne seviyede olduğu merak ediliyor.

20 Ocak 2026 Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.00 TL

Motorin litre fiyatı: 54.86 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.83 TL

Motorin litre fiyatı: 54.69 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.90 TL

Motorin litre fiyatı: 55.94 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 55.19 TL

Motorin litre fiyatı: 56.20 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL