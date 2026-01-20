Avrupa Birliği, ABD’nin Grönland’a yönelik açıklamalarına karşı net bir tutum sergiledi. Kaja Kallas, Grönland’ın statüsüne ilişkin tartışmaların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, egemenliğin hiçbir koşulda ticari bir unsur haline getirilemeyeceğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu’nda dikkat çeken çıkış

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, ABD’nin Grönland’ı satın alma yönündeki söylemleri ile gümrük vergisi tehditlerini değerlendirdi. Kallas, AB’nin bu süreçte Grönland ve Danimarka’nın toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini açıkça dile getirdi.

“Grönland halkına aittir”

Konuşmasında sert ifadeler kullanan Kallas, Grönland’ın geleceğine yalnızca Grönland halkının karar verebileceğini belirtti. “Hiçbir tehdit, baskı ya da gümrük vergisi bu gerçeği değiştiremez. Egemenlik ticarete konu olamaz” diyen Kallas, uluslararası hukuk vurgusunu ön plana çıkardı.

“Toprak gaspı hiçbir yerde meşru değildir”

Kallas, hiçbir ülkenin başka bir ülkenin toprağı üzerinde hak iddia edemeyeceğini ifade ederek, bu durumu Ukrayna’dan Grönland’a kadar geniş bir çerçevede ele aldı. AB’nin bu yaklaşımının uluslararası hukuk ve kurallara dayalı dünya düzeninin korunması açısından temel bir ilke olduğunu söyledi.

Trump’ın gümrük vergisi tehditlerine yanıt

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergilerine ilişkin açıklamalarına da değinen Kallas, bu tür baskıların geri tepeceğini savundu. Dış ekonomik tehditlerin hem Avrupa’yı hem de ABD’yi daha yoksul hale getirme riski taşıdığını belirten Kallas, AB’nin çıkarlarını korumak için elinde çeşitli araçlar bulunduğunu ifade etti.

Grönland’da güvenlik vurgusu

Kallas, geçtiğimiz hafta bazı Avrupa ülkelerinin Grönland’a keşif amaçlı askeri personel gönderdiğini hatırlattı. Bu adımın herhangi bir tehdide yönelik olmadığını söyleyen Kallas, Grönland’ın güvenliğinin yalnızca Avrupa için değil, NATO kapsamında tüm müttefikler için ortak bir hassasiyet olduğunun altını çizdi.

AB’den net duruş

Açıklamalar, Avrupa Birliği’nin Grönland konusunda geri adım atmayacağını ve egemenlik ilkesini kararlılıkla savunacağını bir kez daha ortaya koydu. AB, hem siyasi hem de ekonomik baskılara karşı ortak duruşunu sürdürme mesajı verdi.