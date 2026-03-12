Son Mühür- ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş üçüncü haftasına yaklaşırken, Orta Doğu’daki gerilim küresel enerji piyasalarını doğrudan etkilemeye başladı.

İran’ın Basra Körfezi’nde misilleme saldırılarını sürdürmesi ve stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehdidi, petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesine neden oldu. Gelişmeler Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına ilişkin tartışmaları da gündeme taşıdı.

Hürmüz Boğazı gerilimi petrol piyasasını sarstı

Tahran yönetimi, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık olarak Basra Körfezi’nde askeri ve stratejik hamlelerini sürdürürken, küresel enerji ticaretinin kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nı koz olarak kullanıyor.

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilim, petrol piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açtı. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) rezerv müdahalesine rağmen petrol fiyatları yeniden 100 doların üzerine çıktı.

Brent petrol için 200 dolar senaryosu konuşuluyor

Enerji piyasalarında en çok konuşulan senaryolardan biri ise Brent petrolün 200 dolara kadar çıkabileceği ihtimali oldu.

Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek uzun süreli bir kapanmanın, küresel petrol tedarik zincirinde büyük bir kriz yaratabileceği ve bu durumun enerji fiyatlarını ciddi şekilde artırabileceği ifade ediliyor.

Türkiye’de akaryakıt fiyatları gündemde

Petrol fiyatlarındaki artışın Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına da yansıma ihtimali, kamuoyunda geniş yankı buldu.

Sosyal medya platformlarında petrol fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak akaryakıta zam gelebileceğine ilişkin çok sayıda ekonomi içerikli paylaşım yapıldı.

Zam paylaşımlarına erişim engeli getirildi

Ancak söz konusu paylaşımların bir bölümü hakkında erişim engeli kararı alındı. Emniyet Genel Müdürlüğünün talebi üzerine, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle bazı içeriklerin erişime kapatıldığı bildirildi.

Ankara 12. Sulh Ceza Hakimliğinin 2 Mart 2026 tarihli ve 2026/2388 sayılı kararı doğrultusunda, petrol fiyatları ve akaryakıt zammına ilişkin belirli paylaşımlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellendi.