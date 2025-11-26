Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, Meclis AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir milletvekilleri ve yerel yöneticilerini hedef alan ağır eleştirilerde bulundu. Yıldız, CHP'li kadroların kentin asıl sorunları yerine farklı gündemlerle meşgul olduğunu belirterek, "CHP tüm kadrolarıyla İzmir’i aşağı çekiyor" dedi. Yıldız, AK Parti olarak ise "Mesele İzmir’in meselesidir" düsturuyla kent için çalıştıklarını vurguladı ve CHP’ye "Sınıfta kaldınız" mesajını iletti.

CHP Milletvekillerine "Ortada yoklar" göndermesi

AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, CHP’li bir meclis üyesinin bütçe sunumuna değinerek, bu sunumun belediye bütçesinden çok TBMM'deki hükümet bütçesi sunumunu andırdığını söyledi. Yıldız, bu sunumun İzmir’in gerçek dertlerini içermediğini savundu. CHP İzmir milletvekillerinin kent meseleleriyle ilgilenmediğini iddia eden Yıldız, şunları kaydetti: "Eğer İzmir'de bulabilirlerse, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine de aynı sunumu yapsınlar. Çünkü CHP’li vekiller İzmir’le ilgili tek bir mesele konuşmuyor; TBMM’de kart gösterme, slogan atma... Ama İzmir’e dair en küçük bir dertleri, en küçük bir bilgileri yok!"

Yanlış açıklamalar ve rant iddiaları gündemde

CHP'nin üst düzey yöneticilerindeki koordinasyon eksikliğini eleştiren Hakan Yıldız, "Ankara’dan gelemeyen vekilleriniz var! Gelenleriniz de yanlış geliyor" şeklinde konuştu. Yıldız, bir Genel Başkan Yardımcısının yaptığı hatalı açıklamanın bizzat Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından düzeltilmek zorunda kaldığını hatırlattı.

Daha çarpıcı bir iddiaya dikkat çeken Yıldız, belediye içindeki rant tartışmalarının basına yansıdığını ileri sürdü: "Bir başka kadın milletvekiliniz, kendi ilçe başkanınıza 'Ben belediye rantının peşinde değilim, beni orada göremezsin, o işçi alımlarında yokum!' diye çıkışıyor. Demek ki ortada ciddi iddialar, ciddi kokular var ki bu tartışmalar yaşanıyor!" Bu sözleriyle CHP içindeki anlaşmazlık ve usulsüzlük iddialarını gündeme taşıdı.

"Engelleme yok, aksine çözüm getiriyoruz"

AK Parti Grup Başkan Vekili Yıldız, partisinin İzmir’e dair meselelerde engelleme yaptığı yönündeki iddiaları ise kesin bir dille reddetti. Yeni göreve gelen il başkanının dahi "bilgi dışı, altyapısız ve İzmir gerçeklerinden kopuk" açıklamalar yaptığını belirten Yıldız, "Sürekli ‘AK Parti engelliyor!’ diyorlar. Hodri meydan!" çağrısında bulundu.

AK Parti'nin çözüm odaklı yaklaştığını örneklerle açıklayan Yıldız, Manisa çöp transfer izninin AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan tarafından bizzat takip edilerek çözüldüğünü; Çiğli ve Bergama’daki süreç yönetimlerine de destek verdiklerini ifade etti.

AK Parti: "Bizim karnemiz pekiyi, siz sınıfta kaldınız!"

Konuşmasının sonunda CHP'nin farklı kademelerindeki yöneticilerin ayrı telden çaldığını ve bunun İzmir'in gelişmesini engellediğini vurgulayan Hakan Yıldız, kendi partilerinin duruşunu netleştirdi: "Genel Başkan Yardımcısı ayrı telden, İl Başkanı başka yerden, milletvekilleri zaten yok! Bu da yetmezmiş gibi hep birlikte İzmir’i aşağı çekiyorlar!"

Yıldız, AK Parti kadrolarını takdir ederek sözlerini sonlandırdı: "Buna rağmen biz; Genel Sekreterimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan, İl Başkanımız Bilal Saygılı, Milletvekillerimiz ve tüm AK Parti kadrolarımızla 'Mesele İzmir’in meselesidir' diyerek görevimizi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz! Bizim karnemiz pekiyi. Ama siz sınıfta kaldınız!"