Son Mühür/ Osman Günden- İzmir siyaseti, tarihi Meslek Fabrikası binasının tahliye süreciyle birlikte hareketli günler yaşıyor. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, konuya dair yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın sürece yönelik tavrını sert bir dille eleştirdi. Binanın gelecekteki kullanım amacına dair net mesajlar veren Kırkpınar, yürütülen tartışmaların kente hizmet etmek yerine siyasi bir polemik zemini oluşturduğunu vurguladı. Kırkpınar, söz konusu alanın gençlerin eğitim ve gelişim süreçlerine odaklanan, üretime dayalı bir vizyonla yeniden kente kazandırılacağını ifade etti.

Sürecin hukuki boyutunun çarpıtıldığını savunan Kırkpınar, belediye yönetiminin kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalıştığını iddia etti. Yapılan açıklamaların İzmir’in temel sorunlarına çözüm üretmekten uzak olduğunu dile getiren Kırkpınar, "Hukuki süreçlerin açıklığına rağmen gerçek dışı söylemlerle siyasi rant elde etmeye çalışmak kimseye fayda sağlamayacaktır" diyerek, yerel yönetimin asıl odaklanması gereken konunun hizmet üretmek olduğunu hatırlattı.

"Polemik üretmek yerine İzmir’in sorunlarına odaklanın"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Başkan Cemil Tugay’ın çözüm üretmek yerine sık sık polemik yaratma gayretinde olduğunu öne sürdü. İzmir’in kronikleşmiş ve acil müdahale bekleyen pek çok problemi bulunduğuna dikkat çeken Kırkpınar, belediye yönetiminin bu sorunları çözmek yerine çeşitli bahanelerin arkasına sığındığını savundu. Kamuoyu önünde gerçekleştirilen hamlelerin hizmet odaklı olmadığını, aksine "şov" amaçlı adımlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Milletvekili, bu tür yaklaşımların kente zaman kaybettirdiğini ifade etti.

Kırkpınar, İzmir’in geleceğine dair vizyonlarının yatırımlarla şekillendiğini belirterek, daha önce başarıyla tamamlanan Tekel Fabrikası ve İktisat Kongresi Binası gibi prestijli projeleri örnek gösterdi. Meslek Fabrikası binasının da benzer bir kurumsal ciddiyetle ele alınacağını ve İzmir halkının hizmetine en verimli şekilde sunulacağını dile getirdi. Kırkpınar, İzmir için üretim ve yatırım yapma kararlılığından geri adım atmayacaklarını bir kez daha yineledi.

Meslek Fabrikası’nda tahliye krizi ve nöbetli tepki devam ediyor

Krizin temelinde yatan tahliye sürecinde süre dolarken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve beraberindeki heyet, bina önünde nöbet tutarak karara karşı bir duruş sergiledi. Başkan Tugay, nöbet sırasında yaptığı açıklamada binanın mülkiyetinin tamamen İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olması gerektiğini savunarak sert ifadeler kullandı. İzmir’in hakkını savunması gereken isimlerin binayı başka kurumlara devretme çabasını eleştiren Tugay, bu durumu "İzmir’in değil, vakıfların vekili olmak" şeklinde nitelendirdi.

Hukuki sürecin devam ettiğini ve adaletin tecelli edeceğine inandığını belirten Başkan Tugay, kent belleğinde önemli bir yeri olan binanın belediye bünyesinde kalması için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

