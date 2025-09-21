Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmalara sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İnan, Özel'i "siyasi bir rehine" olmakla suçlayarak, "Kaç kurultay yaparsan yap, koltuğundaki şaibeleri temizleyemeyeceksin" dedi.

"Rantçı arkadaşlarınla demokrasiyi kirlettiniz"

AK Parti Genel Sekreteri İnan, açıklamasının devamında Özgür Özel'i ve yönetimini ağır bir dille eleştirdi. Özel'in partideki "hırsızlıklara sahip çıkan çantacıların gölgesinde ayakta kalmaya çalıştığını" iddia eden İnan, "Rantçı arkadaşlarınla birlikte demokrasiyi kirlettiniz, Türk siyasetini lekelediniz, seviyesini düşürdünüz" ifadelerini kullandı. İnan, yıllardır CHP'ye gönül verenlerin bile partinin bu durumdan rahatsız olduğunu dile getirdiğini belirterek, CHP'nin artık içinde durulacak bir parti olmaktan çıktığını savundu.

"Cumhurbaşkanımıza saldırarak lekelerini örtme"

Eyüp Kadir İnan, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerine de sert yanıt verdi. Özel'i kendi "lekelerini örtmek" için Cumhurbaşkanına saldırmakla suçlayan İnan, "Recep Tayyip Erdoğan, 2002'den bu yana girdiği her seçimden zaferle çıkmış, her defasında milletin onayını ve güvenini almış tek liderdir" dedi. İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki gücün yüce millet iradesi olduğunu vurgulayarak, Özel'in ise "kirli pazarlıklar, çantacıların desteği ve rantçıların gölgesine" yaslandığını iddia etti.