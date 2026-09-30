İstanbul Başsavcılığı tarafından fon soruşturması kapsamında ilgili kurumlara gönderilen müzekkerede, listedeki 30 kişinin satış ve devir işlemleri ile yüksek tutarlı nakit çekim ve para transferi gibi işlemlerine tedbir konuldu.

Mal varlıklarına tedbir konulan 30 kişinin isimleri

Tedbir talebine ilişkin listede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı da yer alıyor.

Listede Mustafa Yazıcı ile birlikte Ali Göl, Ali Serhat Tüzün, Burak Sevindik, Caner Altaçlı, Erol Demirbaş, Furkan Bezeklioğlu, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, Hakkı Ömer Gürün, Hasan Peker, Hüseyin Emre Güner, İdris Çakır, İhsan Çimen, Mesut Altan, Mesut Yalım, Mücahit Acaralp, Ogün Doğan, Osman Sungur, Tahir Fatih Mutlu, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Zülküf Kopuz, Alper Tunğa Sagu Burak, Fırat Kerim Ersoy, Tuncer Köklü, Ali Yöney, Ali Emre Ballı, Güven Çapan, Hayati Efe Oğuz ve Murat Yönaç'ın isimleri yer aldı.

Başsavcılığın ilgili kurumlara gönderdiği yazıda yer alan tedbir kararının, yürütülen soruşturma kapsamında hazırlandığı belirtildi.

131 fon TEFAS'ta alım satıma kapatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, borsada işlem gören bazı hisselerde fonlar aracılığıyla manipülatif işlemler yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine yürütülen soruşturmada, bazı hisselerde fiyatların yaklaşık 100 katına kadar yükseldiğini ve bu hareketlerin şirketlerin gerçek piyasa değerleriyle açıklanamayacak seviyelere ulaştığını belirtti. Başsavcılık, fon sahiplerinin ilgili hisselerde bireysel alımlar gerçekleştirdiği, bu işlemlerin talep oluşturarak hisse fiyatlarını ve fon değerlerini yükselttiği yönünde tespitler yapıldığını aktardı. Soruşturma kapsamında SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararı doğrultusunda 131 fonun TEFAS'ta alım ve satım işlemlerine kapatıldığı bildirildi.

Başsavcılık ayrıca, soruşturma kapsamında kimlik bilgileri dosyada bulunan gerçek kişiler ile bunların temsilcisi olduğu şirketler hakkında araştırma yapılması için ilgili kurumlara müzekkereler gönderildiğini açıkladı. Bu kapsamda söz konusu kişi ve şirketlerin malvarlığını azaltmaya yönelik devir, temlik, satış, bağış, ipotek veya rehin tesisi, hesap kapatma ve yüksek tutarlı para transferleri gibi işlemler konusunda gerekli tedbirlerin alınması istendi.

İşlemler MASAK'a bildirilecek

Ayrıca Başsavcılık, soruşturma kapsamında listede yer alan kişilerin malvarlığına yönelik işlemlerin yakından takip edilmesini istedi. Bu kapsamda, şüpheli işlem talepleri olması halinde işlem gerçekleştirilmeden önce Başsavcılığın görüşünün alınması, olağan dışı veya malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerin gecikmeksizin bildirilmesi, kişilerin taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilerek bilgilerinin Başsavcılığa iletilmesi talep edildi. Şüphelilerin hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve malvarlığını azaltıcı işlemlere ilişkin bildirimlerin MASAK’a da gecikmeden yapılması istendi.

Malvarlığına yönelik işlem yapılan kişiler:

Ali GÖL

Ali Serhat TÜZÜN

Burak SEVİNDİK

Caner ALTAÇLI

Erol DEMİRBAS

Furkan BEZEKLİOĞLU

Gökhan KOÇYİĞİT

Gülsel AKÇA

Hakkı Ömer GÜRÜN

Hasan PEKER

Hüseyin Emre GÜNER

İdris ÇAKIR

İhsan ÇİMEN

Mesut ALTAN

Mesut YALIM

Mücahit ACARALP

Oğün DOĞAN

Osman SUNGUR

Tahir Fatih MUTLU

Yasemin Yavuz KOÇYİĞİT

Zülküf KOÇ

Alper Tunğa Sağu BURAK

Fırat Kerim ERSOY

Tuncer KÖKLÜ

Ali YÖNEY

Ali Emre BALLI

Mustafa YAZICI

Güven ÇAPAN

Hayati Efe OĞUZ

Murat YÖNAÇ

Hayati Yazıcı kimdir?

Hayati Yazıcı, 23 Mayıs 1952 Rize Çayeli doğumlu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kurucu üyelerinden olan Türk avukat ve siyasetçidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra bir süre hakimlik yapan, ardından serbest avukat olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da hukuki danışmanlığını üstlenen Yazıcı, AK Parti bünyesinde uzun yıllar üst düzey sorumluluklar üstlenmiştir. TBMM'de İstanbul ve Rize milletvekili olarak görev yapmıştır.

AK Parti'nin kurucu isimleri arasında yer alan Hayati Yazıcı, uzun yıllar parti yönetiminde ve TBMM'de görev yaptı. TBMM kayıtlarına göre Yazıcı, 61. Hükümet döneminde Gümrük ve Ticaret Bakanı, 60. Hükümet döneminde ise Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. Hayati Yazıcı, AK Parti'nin kuruluş sürecinde yer alırken, partinin kurucu üyeleri arasında da bulundu.

3 Ekim 2002 seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya giren Yazıcı, 2 dönem İstanbul, 1 dönem ise Rize'den milletvekili seçildi. Hayati Yazıcı şuanda AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesidir.

Yazıcı, evli ve 2 çocuk babasıdır.