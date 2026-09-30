Son Mühür- Son günlerde gündemi çalkalayan fon soruşturmasında her gün yeni bir skandal yaşanırken AK Partili Fatma Betül Sayan'ın dışında AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi'nin adı da bugün gündemin merkezindeydi.

Fon mağduru olduğunu açıkladı

İsmail Saymaz'a fon soruşturması ile ilgili yaptığı açıklamalarda Zeybekci, ortağı olduğu dört şirketin Tera’nın tasfiye kararı verilen TP2 fonuna yatırım yaptığını ve paralarının fonda kaldığını söylediği iddia edilmişti.

“Maalesef devletin ihmali var” iddiası

Açıklamalarının devamında kullandığı iddia edilen “Maalesef devletin ihmali var. Devlet bunları saniye saniye bilebilecek, gözetleyebilecek, müdahale edebilecek durumda. Vatandaş ‘Bir şey olsaydı devlet müdahale ederdi’ güvencesiyle buralarda parasını tuttu. Manipülatif işlemler yapan, milyarlarca para kazanıp çıkanlarla 455 bin kişiyi karıştırmamak lazım" sözleri ise bomba etkisi yarattı.

Zeybekci’den yeni açıklama: “Devlet görevini ihmal etmez”

Bu söylentilerin büyümesi ile birlikte açıklama yapan Zeybekçi devletin görevini ihmal etmeyeceğinin altını çizerek şu ifadeleri paylaştı:

"Devlet görevini ihmal etmez.

Devlet kuralları koyar onu uygulayacak kurumlara yetki ve sorumluluk verir.

​Ortada bir ihmal varsa bunu ancak bu kurumlar ve sorumlular yapar.

​Devlet bu görevi ve sorumluluğu ihmal halinde gereğini yapar."

