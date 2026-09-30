Ada Karabela'nın ölüm haberi Serdaroğlu Mahallesi'ni ve tüm ilçeyi yasa boğdu. Küçük kızın cenazesi, hastanedeki işlemler tamamlandıktan sonra Ankara'dan memleketi Köşk'e getiriliyor.

Minik Ada, 1 Ekim Perşembe günü Köşk'te kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Tedavi sürecini yakından izleyen ilçe halkı acı haberle sarsıldı.

Ada'nın hastalıkla mücadelesi

Lösemi tanısı konan Ada, ilk tedavisini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde gördü. Daha kapsamlı bir tedavi gerekince yaklaşık 3 ay önce Ankara'da tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildi.

Zaman Gelişme Yaklaşık 3 ay önce Aydın'dan Ankara'ya sevk 29-30 Eylül gecesi Ankara'da hayatını kaybetti 30 Eylül Cenazenin Köşk'e nakli 1 Ekim Perşembe Köşk'te cenaze namazı ve defin

Başkentteki süreç umulan sonucu vermedi. Ada'nın durumu son günlerde ağırlaştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı.

Lösemi çocuklarda ne kadar yaygın?

Türkiye'de her yıl 2.500 ile 3.000 çocuğa kanser tanısı konuyor ve bunların yaklaşık yüzde 30'u lösemi. Yani her yıl 750 ile 900 arasında çocuk bu hastalıkla tanışıyor.

Tablo tamamen karanlık değil. Çocuk hematoloji-onkoloji uzmanı Prof. Dr. Rejin Kebudi'ye göre lösemilerin birçok tipinde tamamen iyileşme şansı yüzde 90'a ulaşıyor. Türkiye'de tüm çocukluk çağı kanserlerinde sağ kalım oranı ise yüzde 71 seviyesinde.

Erken teşhiste gözden kaçmaması gerekenler

Uzmanlar, ailelerin bazı belirtileri hafife almamasını istiyor. Solukluk, halsizlik, sık ateş, geçmeyen enfeksiyonlar ve ciltte nedensiz morarmalar bunların başında geliyor.

Burun ve diş eti kanaması, kemik ağrısı ile lenf bezlerinde şişlik de listede. Bu şikayetlerden biri uzun sürerse beklemek yok. Vakit kaybetmeden bir çocuk doktoruna gitmek en kestirme yol.