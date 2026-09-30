Soma B Termik Santrali meselesi, Türkiye'nin en büyük yerli linyit santrallerinden birinin geleceğini belirsizliğe itti. Tesis, 2015'teki özelleştirmeden bu yana Anadolu Birlik Holding çatısı altındaki Konya Şeker'in elindeydi.

Karar mahkemenin. Kesin iflas kararı henüz verilmedi ve süreç Konya'daki yargılamanın seyrine göre şekillenecek.

Borç yükü taşınamaz hale geldi

Santralin sırtındaki en ağır yük, yıllar içinde ödenmeyen kömür bedelleri oldu. TKİ'nin yanı sıra İmbat Madencilik'e de yaklaşık 1,5 milyar liralık borç birikti.

Dövize endeksli krediler, giderek kabaran bakım ve onarım masrafları ile filtre yükümlülükleri tabloyu daha da ağırlaştırdı. Borçların yeniden yapılandırılması ve tesise yeni bir ortak bulunması için verilen tüm uğraşlar sonuçsuz kaldı.

Soma B Termik Santrali'nin sahibi kim?

Soma B Termik Santrali'nin sahibi, Torku markasıyla bilinen Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket, santrali 2015'teki özelleştirme ihalesinde 685,5 milyon dolar ödeyerek satın aldı.

Başlık Bilgi Şirket Soma Termik Santral Yatırımları A.Ş. Sahibi Konya Şeker (Anadolu Birlik Holding) Kurulu güç 990 MW (6 ünite x 165 MW) Çalışan Yaklaşık 1.200 kişi Özelleştirme bedeli 685,5 milyon dolar (2015) TKİ borcu 20 milyar lirayı aşkın Bilirkişi değeri 13,8 milyar lira (KDV hariç)

Santral, yerli linyitle çalışan 6 üniteden oluşuyor. Konya Şeker, devir sırasında 3 yıl içinde 288 milyon dolarlık çevre ve rehabilitasyon yatırımı planladığını açıkladı.

İcradan satış da gündemde

TKİ'nin başlattığı icra takibiyle Manisa 1. İcra Dairesi, santral için satış kararı aldı. 7 Eylül'deki ilk ihalede tek bir teklif bile çıkmadı, ikinci ihale ise 30 Eylül'e planlandı.

Kulislerde IC Holding ve Limak'ın da bulunduğu 4 şirketin konsorsiyum kurarak ihaleye girebileceği konuşuluyor. Piyasada santral için 7 ile 8 milyar lira arasında bir fiyat bekleniyor.