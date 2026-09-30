Sosyal medya dünyasının tanınmış simalarından Dilan Polat hakkında yeni bir hukuki sürecin düğmesine basıldı. Ünlü fenomenin, emniyet birimleri tarafından gözetim altına alınarak ifade işlemleri maksadıyla resmi makamlara götürüldüğü bildirildi.

DİLAN POLAT HANGİ GEREKÇEYLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ?

Son dönemde yargı süreçleri ve özel hayatıyla sıklıkla kamuoyunun dikkatini çeken ismin, bu kez "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu işlediği iddiasıyla karakola götürüldüğü ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin eşliğinde adliye binasına transfer edilen Polat'ın buradaki sorgu ve ifade verme işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

SUÇLAMANIN İÇERİĞİ VE SORUŞTURMA DETAYLARI BELLİ Mİ?

Mevcut aşamada kolluk kuvvetlerinden veya yargı mercilerinden konunun temeline dair kapsamlı bir bilgilendirme yapılmış değil. Dosyaya hangi başsavcılığın baktığı henüz netlik kazanmazken, iddialara zemin hazırlayan ifadelerin ya da dijital platformlardaki söz konusu gönderilerin içeriğine dair resmi kanallardan herhangi bir doğrulama gelmedi.

ERİŞİM ENGELİ VE SİLAHLI SALDIRI OLAYLARIYLA DA GÜNDEMDEYDİ

Gözaltı kararıyla sarsılan ailenin etrafında yakın geçmişte de farklı hukuki vakalar yaşanmıştı. Geride bıraktığımız haziran ayında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yaptığı resmi müracaat üzerine harekete geçen Ankara Sulh Ceza Hakimliği; genel sağlığın ve kamu düzeninin muhafazası gerekçesiyle fenomen ismin Instagram hesabına yönelik erişim engeli kararı almıştı. Diğer yandan, aileyi derinden etkileyen bir başka trajik hadise de silahlı bir çatışma ekseninde cereyan etmişti. Korumaların da dahil olduğu bu şiddet olayında Engin Polat'ın akrabası Can Polat yaşamını yitirmiş, olaya karışan şüpheliler ise kolluk kuvvetlerince kıskıvrak yakalanıp tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.