İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Dilek Orbatu liderliğindeki uzman hekim kadrosu, Kemalpaşa Ferzent Bulum Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek önemli bir bilinçlendirme programı gerçekleştirdi. Gençlerin kişisel gelişimine ve sağlık okuryazarlığına katkı sunmayı hedefleyen bu etkinlik, öğrencilerin yoğun katılımıyla tamamlandı.

"Fark Kat!" programıyla liderlik ve sağlıklı yaşam odaklı eğitim

"Fark Kat! Farkındalık Arttırma, Rehberlik ve Kendini Keşfetme Atölye Toplantısı" başlığı altında düzenlenen program, ergenlik dönemindeki gençlerin temel gelişim ihtiyaçlarına odaklandı. Uzman hekimler tarafından öğrencilere sunulan başlıca konular arasında;

Ergenlikte liderlik ve takım olma ruhu,

Sağlıklı çocuk olma ve yaşam alışkanlıkları,

Hayat kurtaran temel ilk yardım bilgileri

gibi başlıklar yer aldı. Sunumlar, kuru bilgi aktarımı yerine, öğrencilerin bizzat aktif katılım gösterdiği uygulamalı atölye çalışmalarıyla desteklendi.

İnteraktif uygulamalarla kendini keşfetme ve bilinç kazandırma

Doktorlar, etkinlik boyunca gençlerin düşünme, hissetme ve harekete geçme yeteneklerini geliştirmeyi amaçladı. Gerçekleştirilen çeşitli interaktif uygulamalarla, öğrencilerin kişisel gelişim süreçlerine katkıda bulunmak ve sağlık konularında daha bilinçli bireyler olmalarını sağlamak hedeflendi. Programın interaktif yapısı, öğrencilerin merakını artırarak sunulan bilgilere olan ilgilerini en üst düzeye çıkardı.

Etkinlik sonunda, okul yönetimi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nin değerli heyetine öğrencilerin gelişimine ve sağlık bilincine sağladıkları önemli katkılar için şükranlarını iletti.